Agradecen el servicio de la Reina Isabel II sin su presencia en catedral de San Pablo

Con el príncipe Carlos a la cabeza, la familia real británica, el mundo político e invitados se unieron ayer en la catedral de San Pablo, en Londres, para rendir tributo a los 70 años de servicio público de Isabel II.

Debido a sus problemas de movilidad, la reina no pudo asistir a esta ceremonia de Acción de Gracias en San Pablo, pero el príncipe de Gales, heredero de la corona británica, acompañado por su esposa, la duquesa de Cornualles, representó a su madre.

Isabel II, de 96 años, decidió no asistir a esta misa tras sentir "molestias" el jueves al término del desfile militar "Trooping the Colour", que celebra el cumpleaños oficial de la reina.

Fuera del templo, la guardia real, con sus uniformes rojos y sombreros negros revestidos de piel de oso, y la de caballería formaron una larga fila para recibir a la familia real.

Con toda la formalidad que manda la ocasión, los invitados siguieron la misa presidida por el deán de San Pablo, el reverendo Dadi Ison, y en la que el primer ministro británico, Boris Johnson, leyó un párrafo del Nuevo Testamento, mientras que el arzobispo de York, Stephen Cottrell, destacó el sentido de servicio público de Isabel II en estos setenta años de reinado.

"Su Majestad, lamentamos que no esté con nosotros esta mañana en persona", agregó el religioso, en una ceremonia en la que se escuchó un coro de niños y destacó por la formalidad. La reina tampoco estará hoy en el hipódromo.

EFE

FOTO: REUTERS

MAAZ