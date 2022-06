Cinco amigos se toman la misma fotografía desde hace 40 años; así han cambiado | FOTOS

Cinco amigos se volvieron tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer que desde hace 40 años se toman la misma fotografía; la más reciente fue tomada hace unos días.

La historia de este grupo de hombres inició en el 4 de julio de 1982, cuando los amigos se tomaron una foto cerca del lago Copco, entre California y Oregon, Estados Unidos; para hacerlo utilizaron una cámara “Nikon D800”.

De izquierda a derecha, los protagonistas de la fotografía son John “Wedge” Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony y John Dickson, quienes entonces tenían alrededor de 19 años.

Desde ese día, el grupo se reúne cada cinco años en el mismo lugar para repetir la misma fotografía, imitando las mismas posiciones, esto con la intención de registrar el paso del tiempo y su amistad.

Cabe destacar que en un inicio, las imágenes se tomaban con ropa para no mostrar los cambios corporales. Sin embargo, cuando cumplieron 30 años aparecieron sin camisetas, para también dejar ver el paso de los años a través de sus cuerpos.

La historia de este grupo de hombres se volvió viral hace 10 años y desde entonces medios internacionales y locales han seguido la historia de la popular fotografía y cada cinco años actualizan y hacen un recuento de esta historia de amistad sincera.

John Dickson, uno de los amigos que aparece en la fotografía, comentó que su popularidad fue algo que no esperaban. “Fue totalmente inesperado y estábamos impactados, porque nuestras fotos estaban en todos lados. Tenía un amigo en Suecia que me dijo que estábamos en la portada de su periódico. Recibimos un montón de correos electrónicos de gente que nos escribía diciendo que no podían creer que siguiéramos siendo amigos después de tanto tiempo”, declaró para un medio local de Estados Unidos.

Fotografía más reciente

