Restaurante flotante más grande del mundo se hunde en Hong Kong | VIDEO

El restaurante flotante Jumbo, conocido por ser el más grande de todo el mundo, se hundió en la bahía de Hong Kong. Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente

La embarcación de tres pisos, cuyo exterior asimilaba un palacio imperial chino, se hundió a tan solo unos días de que fuera remolcada al mar en ruta hacia un destino sin especificar.

Personal de apoyo comentó que debido al hundimiento en aguas profundas fue imposible salvar el barco. De acuerdo con un comunicado, emitido por Aberdeen Restaurant Enterprises Limitedla, la embarcación se hundió más de 1,000 metros de profundidad, lo que hizo que el trabajo de rescate fuera "extremadamente difícil".

Tras el accidente no se reportaron comensales o trabajadores lesionados luego de lo que los dueños calificaron como un escenario de “condiciones adversas”.

A través de redes sociales, usuarios lamentaron el hundimiento de Jumbo Kingdom, ya que el restaurante fue uno de los íconos históricos más reconocidos de la región.

La popularidad del restaurante lo llevo a aparecer en películas internacionales y de Hong Kong. Jumbo Kingdom está presente en “Enter the Dragon”, que protagonizó Bruce Lee, y James Bond; “The Man with the Golden Gun”. Además, recibió a comensales como la reina Isabel II, Jimmy Carter y Tom Cruise.

El restaurante apareció en películas internacionales y de Hong Kong

Para acceder al restaurante se tenían que emplear pequeños transbordadores con la marca Jumbo. El lugar era famoso por su lujosa fachada de estilo imperial, sus abundantes luces de neón, sus enormes pinturas y su colorido estilo chino.

Sin embargo, los propietarios del restaurante reconocieron que desde hace años, especialmente por la pandemia de Covid-19, el lugar que alguna vez recibió a tres millones de comensales, arrastraba problemas económicos que impedían costear el mantenimiento y reparaciones. Jumbo tuvo que cerrar sus puertas en marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria.

Sigue leyendo

¡Así se ve ser devorado por un tiburón! Escualo se traga una cámara y capta increíbles imágenes de su interior | VIDEO