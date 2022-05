Putin estalla de furia y no es por la invasión en Ucrania, sino por un asunto del corazón

El presidente ruso Vladimir Putin atraviesa por una mala racha en tiempos de la invasión de su país a Ucrania. Hace algunos días se dio a conocer que el mandatario enfrenta tratamientos contra el cáncer así como contra el mal de Parkinson; sin embargo, hasta ahora solo son fuertes rumores.

Aunado a lo anterior, ahora se ha revelado que Vladimir Putin quien centra su atención en la escalada armada en Ucrania, estaría furioso y no por lo que sucede en territorio ucraniano, sino por una situación que involucra a Alina Kabaeva, la gimnasta ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y de bronce en la justa de Sydney 2000.

Kabaeva ha sido señalada como el talón de Aquiles del mandatario ruso por los teóricos de la conspiración que buscan desestabilizar la acción armamentista de Rusia en Ucrania. Justo en estos días, se anunció que la gimnasta está nuevamente embarazada y no precisamente por el presidente ruso.

La noticia la difundió el canal local Telegram General SVR: “Putin descubrió que su amante está nuevamente embarazada y, al parecer, esto no fue planeado”, según citó Daily Star. Mientras que The Sun indicó que fuentes aseguraron que el presidente de Rusia estaba furioso desde el sábado al enterarse del embarazo, previo al desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de este domingo.

Putin está “apagado y retraído”

Putin estuvo entonces “apagado y retraído” tras escuchar la nueva concepción de la multimedallista olímpica de ahora 38 años de edad, con la que el ruso tuvo cuatro hijos, dos de ellos gemelas de 7 años de edad.

Se rumora que Putin tiene cuatro hijos con la exgimnasta. Foto: Especial

En marzo, Page Six informó que el mandatario ruso mantenía a salvo a Alina Kabaeva y a sus hijos en Suiza, lugar donde presuntamente habrían nacido las gemelas. No obstante, Putin no ha confirmado su relación con la exgimnasta debido a que ha sido claro sobre hablar sobre su vida privada:

"Tengo una vida privada en la que no permito interferencias. Debe ser respetada", indicó Putin.

En 2019 fue la última vez que se vio juntos en público a Valdimir Putin y a Alina Kabaeva. Pasarían dos años para que una persona cercana a la ex atleta de alto rendimiento dijera sobre la relación basada en especulaciones: “No comentamos rumores”.

