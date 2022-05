Atraparon a la oficial y al asesino que escaparon juntos de la cárcel: el caso que tuvo en vilo a EU terminó en tremenda persecución

Un sospechoso de homicidio y una oficial penitenciaria que lo habría ayudado a escapar de una cárcel en Alabama, Estados Unidos, fueron detenidos tras una persecución y ya se encuentran bajo custodia.

Casey White, de 38 años, y Vicky White, de 56 años, fueron capturados durante una persecución en Indiana que terminó en un accidente, de acuerdo con el alguacil del condado de Lauderdale.

Tras el accidente, Casey se entregó a la policía; sin embargo, Vicky fue trasladada a un hospital con una herida de bala que fue autoinfligida, de acuerdo con el servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Un ciudadano ayudó a la detención de la pareja

La pareja fue detenida después de que Casey White fuera visto por una cámara de seguridad mientras lavaba una camioneta en Evansville, Indiana. El dueño del negocio proporcionó a las autoridades imágenes de las cámaras de seguridad.

Según el sheriff del condado de Vanderburgh, Dave Wedding, se cree que la pareja había estado en Evansville desde el 3 de mayo. "Es difícil creer que han estado aquí tantos días, pero tenemos suerte de haberlos encontrado", señaló el sheriff de acuerdo con CNN.

La persecución inició cuando las autoridades vieron un vehículo que coincidía con la descripción de un auto sospechoso que fue ubicado cerca de la oficina del sheriff. Cuando llegaron las autoridades, Vicky y Casey White emprendieron la huida en un Cadillac.

Sin embargo, todo terminó cuando La Fuerza de Tarea del Servicio de Alguaciles de EU chocó contra el vehículo en el que Vicky White y Casey White viajaban.

"Yo sabía que los atraparíamos. Era solo cuestión de tiempo". "Lo que fue tan desafiante de esta fuga fue que la mayoría de los escapes, especialmente de una cárcel del condado, no están planeados. Son algo espontáneos. No hay recursos disponibles, no hay un plan establecido sobre lo que voy a hacer cuando salgo, además de correr", señaló el sheriff.

Abandonaron la patrulla en la que huyeron de la cárcel

La patrulla en la que Vicky White y Casey White huyeron de prisión fue encontrada abandonada en el estacionamiento de un centro comercial. Al interior se encontraban las llaves de la cárcel, radio y esposas de la excarcelaria. Las autoridades creen que la pareja salió del estacionamiento en la camioneta Ford 2007 tipo SUV que Vicky White dejó en el estacionamiento una noche antes.

El vehículo se localizó el 6 de mayo en Tennessee. La camioneta había sido abandonada en un bosque sin ninguna información de identificación.

Vicky White y Casey White se conocían desde 2020 y tenían una relación romántica.

SIGUE LEYENDO:

Motín en cárcel de Ecuador deja 43 muertos; hay más de 100 prófugos