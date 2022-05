Qué es la Segunda Enmienda y por qué es tan fácil comprar armas en EU

Después de que se registrara una nueva masacre en una escuela de Estados Unidos, donde fueron asesinados 19 niños de primaria y dos maestros por un joven de 18 años en Texas, la polémica por la compra de armas volvió a surgir en el país vecino. Mientras unos exigen la regulación de la venta de armas, otros defienden el derecho a comprarlas.

Sin embargo, los que defienden el derecho a comprar y portar armas lo hacen conforme a una ley que se estableció hace más de 200 años, casi con la formación del país.

Tras independizarse del Reino de Gran Bretaña en 1781, Estados Unidos creó su Constitución en 1787. Uno de los objetivos principales de la Constitución, tal como se redactó en el borrador de la Convención, era crear un gobierno que tuviera suficiente poder para actuar a nivel nacional, pero sin que los derechos fundamentales estuvieran en riesgo.

Una de las maneras en que esto se consiguió fue separar el poder del gobierno en tres ramas e implementar controles y contrapesos a estos poderes con el fin de garantizar que ninguna rama del gobierno adquiriera un dominio sobre las otras, según información de la Casa Blanca.

Los fundadores también especificaron un proceso mediante el cual la Constitución puede ser enmendada; desde su ratificación, se le han efectuado 27 enmiendas.

La Carta de Derechos

Sin embargo, una de las controversias entre los federalistas y los antifederalistas era la falta de una lista de los derechos civiles básicos en la Constitución.

La solución fue el Compromiso de Massachusetts, en el que cuatro estados ratificaron la Constitución pero al tiempo enviaron recomendaciones de enmiendas al Congreso.

¿Qué dice la Segunda Enmienda de la Constitución de EU?

La Segunda Enmienda les otorga a los ciudadanos estadounidenses el derecho de tener y portar armas. Establece que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas.

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed" ("Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas"), señala la Segunda Enmienda, en archivos nacionales.

Por ello, a pesar de los intentos de regular la venta de armas, actualmente es suficiente tener 18 años para comprar armas y rifles de manera legal. Sin embargo, los jóvenes no pueden consumir alcohol hasta los 21. Es decir, es más fácil comprar un arma que una cerveza.

"La Segunda Enmienda no es absoluta"

El presidente Joe Biden declaró después de la matanza en una escuela de Texas que “la Segunda Enmienda no es absoluta”, mientras pedía nuevas limitaciones a las armas de fuego tras la masacre.

Joe Biden afirmó que la Segunda Enmienda no es absoluta (Foto: Reuters)

Cuando se aprobó la enmienda, dijo, “no se podía poseer un cañón. No podías poseer ciertos tipos de armas. Siempre ha habido limitaciones”.

“Como nación, creo que todos debemos estar ahí para ellos”, dijo. “Y debemos preguntarnos cuándo en el nombre de Dios haremos lo que hay que hacer”, afirmó el presidente.

