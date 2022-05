Una mujer se hizo pasar por su difunto esposo más de 30 años para protegerse del machismo y cuidar a su hija

Las raíces de la violencia de género en India están arraigadas en una sociedad en donde el machismo se encuentra presente en muchas áreas, sobre todo en la religión y la cultura. Como consecuencia, las mujeres indias se encuentren expuestas a expresiones de violencia, como feminicidios, tráfico de personas, la esclavitud sexual, entre otras.

Según un estudio publicado por la Fundación Thompson Reuters (2018), India es el país más peligroso del mundo para la mujer, por encima de naciones en guerra como Afganistán o Siria.

Ante esta severa problemática, en internet aparecen algunas desgarradoras historias que ya se han hecho virales, tal como el caso de S. Petchiammal, una mujer india que se vio obligada a hacerse pasar por su difunto esposo para así criar a su hija sin sentirse amenazada.

Según relató al The New Indian, su esposo falleció de forma repentina solo 15 días después de la boda. Ella contaba con solo 20 años de edad y estaba embarazada de su única hija Shanmugasundari.

Petchiammal no quería casarse nuevamente, pero tenía que proteger a su pequeña. Para cualquier mujer que se encontrara en esa situación resultaba complicado salir adelante siendo madre soltera por la sociedad patriarcal del país oriental. No obstante, a pesar de esta difícil situación, la mujer india venció las adversidades y comenzó a trabajar en obras de construcción y hoteles.

Tras sufrir acoso laboral decidió hacerse pasar por un hombre.

De acuerdo con las declaraciones que brindó para el medio mencionado, un día ella llegó al templo de Tiruchendur Murugan, transformó su atuendo físico y se rebautizó como Muthu. Además, se mudó a Kattunayakkanpatti, una ciudad 160 kilómetros al sur de Tamil Nadu, su lugar de origen.

“Solo mis parientes cercanos en casa y mi hija sabían que soy una mujer”, confesó.

Así pasaron 36 años. Actualmente, su hija Shanmugasundari está casada, pero a pesar de ello, Petchiammal quiere seguir siendo Muthu.

“Esta identidad garantizó una vida segura para mi hija. Seguiré siendo Muthu hasta que muera”, precisó.

Sin embargo, ahora afronta problemas económicos, por lo que pidió apoyo del gobierno para acceder a los apoyos sociales.

“No tengo una casa ni tengo ahorros. No puedo solicitar el certificado de viudez también. Como soy demasiado mayor para trabajar, solicito al gobierno que me ofrezca alguna ayuda monetaria”, expresó.

