Barman advierte de forma inteligente a mujer sola en bar sobre un tipo espeluznante; su historia viraliza

Laura María Motta, una mujer quien es una directora de contenido de noticias residente en Brooklyn, Estados Unidos, compartió la historia sobre la táctica de un barman quien le advirtió de tener cuidado de un "tipo espeluznante" que la acechaba debido a que la mujer estaba sola en un bar.

Laura Motta había decidido ir por un trago a un bar cuando de pronto el barman que atendía el lugar se dio cuenta de la situación potencialmente complicada que podía ocurrir en contra de la mujer. Al ver el latente peligro por el que podía pasar, el cantinero comenzó a hacer plática a la mujer quien miraba su teléfono celular.

En ese momento, el barman dijo a Laura que mirara su teléfono celular para que viera un mensaje de texto que le había enviado su hermana. En ese momento, Laura tomó el celular del cantinero y vio que estaba escrito un mensaje, pero era dirigido hacia ella misma.

“Bajo ninguna circunstancia, entable una conversación con el tipo sentado a su derecha”, decía el mensaje.

Por lo anterior, Laura Motta tomó sus precauciones y se dirigió al barman siguiendo el juego. La mujer decidió compartir su historia en Twitter donde pidió a todos los hombres que estén en condición de ayudar a una mujer a que hagan lo mismo que realizó el barman.

Califican al barman como héroe y villano

Ante la acción del barman con la mujer, en el tuit varios usuarios respondieron tanto de forma positiva como negativa. Por un lado elogiaron el cuidado del cantinero con sus clientes, y en especial con la mujer que pudo ser una víctima más de la delincuencia.

“¡Ese cantinero es un héroe!”.

"Sé este hombre".

“¡Hay caballeros en el mundo y te adoro absolutamente si te reconoces como tal!”.

“Esto es lo que necesitamos de todos ustedes”.

No obstante, también el barman recibió críticas pese a haber ayudado a la mujer. Algunos cuestionaron el motivo por el cual mejor no sacó a aquel hombre que identificó como espeluznante (aunque no especificó el por qué) y solo se limitó a advertirle a la mujer.

La mujer estaba sola en el bar. Foto: Pixabay

"Esto es bueno y todo, pero déjame hacer algo mejor: ¿quitar al tipo sentado a la derecha si es un conocido peligroso?".

“Haz esto y luego también llámalo cuando esté siendo espeluznante. Es hora de responsabilizarse mutuamente, no solo advertir a las mujeres”.

El tuit compartido por Laura Motta se ha vuelto viral y acumula más de 783 mil Me gusta, ha sido citado por más de 3 mil veces y además cerca de 93 mil veces ha sido retuiteado.

