Tiktoker descubre que estaba embarazada, ¡tras depilarse el área del bikini!

Las vacaciones de primavera son ideales para ir a disfrutar de la playa y el Sol, pero antes de ello muchas mujeres acuden a depilarse el área del bikini para presumir sus figuras con mayor libertad; sin embargo, esta actividad puede traer grandes sorpresas como le ocurrió a esta joven, quien en plena sesión descubrió que estaba embarazada.

Aunque la historia suena poco creíble, el haber acudido a la depilación en el área del bikini le trajo una noticia que para nada esperaba y que incluso despertó la sorpresa de la empleada que realizaba el procedimiento, según confesó una tiktoker.

En el video que rápidamente se volvió viral en TikTok, la joven identificada como Laura, explicó que a sus 17 años acudió a realizase su primer procedimiento, pero no esperaba que el dolor intenso que su cuerpo sentía se debiera a un embarazo.

"Descubrí que estaba embarazada al hacerme mi primera depilación brasileña. Tenía 17 años y me sentía muy incómoda y como traía puesta una falda pensé '¿Puedo dejarme la falda puesta, subirla y quitarme la ropa interior?'", relata en los primeros segundos de su video.

Mujer con escultural cuerpo es atacada tras posar en bikini junto a su hijo de 15 años

Desafortunadamente, la depilación brasileña con cera comenzó a tornarse "súper dolorosa" por lo "caliente" del material, algo que despertó las sospechas de la trabajadora del lugar, quien al haber realizado tantas depilaciones sabe que la cera no se calienta mucho.

"Finalmente, me mira y me dice: 'No estás embarazada, ¿verdad?'", continúa explicando la tiktoker, quien rápidamente descartó la idea; sin embargo, tras pensar unos minutos comenzó a recordar cuándo fue la última vez que le llegó el periodo e inmediatamente analizó la posibilidad de un embarazo.

Y es que según las expertas que se encargan de estas depilaciones, aunque este procedimiento en el área del bikini causa dolor, no es insoportable, por lo que de detectarlo se encienden las primeras alarmas de que algo anda mal, sobre todo durante el embarazo.

Pues según han confesado las mujeres embarazadas, al intentar realizar la depilación brasileña durante el embarazo, el procedimiento se vuelve insoportable.

