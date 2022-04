La desgarradora foto de leones hambrientos y en los huesos en un "zoológico del terror"

Fotografías que exhibirían las deplorables condiciones en que viven los leones africanos en un zoológico de Nigería están causando indignación y condenas en redes sociales, ya que en ellos se puede apreciar que los felinos se encuentran severamente desnutridos y hambrientos al interior de sus jaulas.

El medio británico The Sun difundió las impactantes imágenes, en las que un felino están extremadamente delgado comiendo carne cruda tirada en el suelo; otras fotos retratan a una pareja de leones acostada dentro de su jaula; estos dos ejemplares también están en los huesos y "parecen esqueletos", advirtió la organzación no gubernamental (ONG) Wild at Life.

Los activistas de dicha ONG fueron alertados por visitantes del zoológico Jos Wildlife Park sobre las terribles condiciones en que viven los animales en cautiverio y entonces decidieron ir a comprobarlo por sí mismos, entonces confirmaron que este lugar sin problemas podría ser llamado "el zoológico del terror".

"Vi estos dos leones. Estaban cansados de rugir. Podría luchar contra dos de ellos y ganárles. A Nigeria le pasa a todo, incluido el león en el zoológico. El sistema ha humillado al animal fuerte. Incluso un perro puede luchar contra ellos y ganar", escribió en redes el usuario Maazi Ogbonnaya Okoro II, quien captó la triste imagen tras su visita al zoológico.

Chocan en redes sociales por la foto

Esta organización se dedica a rescatar animales maltratados de los zoológicos, así como generar acciones para reducir y detener el comercio ilegal de ejemplares salvajes. No es la primera vez que Wild at Life denuncia irregularidades en este tipo de espacios en Nigeria, pues hace unos años comenzó a rescatar leones tanto en ese país, como en Burkina Faso.

En este sentido, la fundadora y presidenta de la organización civil, Aslihan Gedik, afirmó que "Wild at Life tiene un historial y un conocimiento muy sólidos en el rescate de leones de varios lugares y también en la realización de una campaña exitosa contra la caza ilícita", precisó The Sun.

El Jos Wildlife Park es una de las principales atracciones turísticas del estado de Plateau, Nigeria. tiene una superficie de ocho kilómetros cuadrados y además funge como punto obligado para los amantes del ecoturismo. Además de leones, en su interior se conservan ejemplares de elefantes, gacelas, cocodrilos, hienas, pitones, grullas, buitres y avestruces.

Luego de que se hiciera viral la postal de los leones en los huesos, muchos usuarios de redes sociales condenaron la forma en que tienen los animales, sin embargo, otros tantos refutaron la versión de Maazi y compartieron material gráfico de sus últimas visitas al parque natural, argumentando que los ejemplares no lucen como en la foto.

