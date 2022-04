Niños mueren electrocutados masivamente durante un festival religioso

Durante una procesión religiosa en la India se registró un terrible accidente donde al menos 26 personas fueron afectadas después de que fueron electrocutados de manera masiva cuando un carro que llevaba imágenes religiosas tocó un cable expuesto de alta tensión.

El mortal accidente sucedió en un templo en el estado de Tamil Nadu ubicado al sur del país asiático. La electrocución masiva dejó al menos a 15 heridos y quitó la vida a 11 personas, entre las que se encuentran dos niños.

Un funcionario de los servicios de bomberos y rescate de la India identificado como Bhanupriya, informó para la BBC que el generador del carro donde iban los adornos religiosos se atascó en una curva de la carretera, en ese momento, el auto tocó un cable expuesto lo que produjo el fatal acontecimiento.

Altos funcionarios citados por la televisora local, New Delhi Television Limited, explicaron que el cable de alta tensión tiende a apagarse durante las procesiones religiosas; sin embargo, en esta ocasión no lo llevaron a cabo pues consideraron que el carro no era los suficientemente alto para poner en riesgo a la gente ya que no podía tocar el cable.

Pudo haber más heridos en la electrocución masiva

Testigos aseguraron que poco antes que se produjera el accidente, unas 50 personas aproximadamente que acompañaban a la procesión caminaban junto al carro mientras pasaban por un enorme charco; no obstante, se alejaron del auto por lo que también pudieron haber sido electrocutados.

Uno de los funcionarios entrevistados aseguró que el accidente se produjo luego de que las decoraciones en el carro fueron colocadas más altas que lo pactado.

Tras la muerte de los dos niños y de nueve personas más, el ministro principal de Tamil Nadu informó que las familias de los fallecidos recibirán 500 mil rupias en asistencia financiera. Por su parte, el primer ministro Narendra Modi indicó que prometió 200 mil rupias más a las familias y les envió sys condolencias a través de su cuenta de Twitter.

“Profundamente dolido por el percance en Thanjavur, Tamil Nadu. Mis pensamientos están con las familias en duelo en esta hora de dolor. Espero que los lesionados se recuperen pronto”.

Las autoridades de la India estiman que en las próximas horas pueda aumentar el número de las personas fallecidas tras recibir la fuerte descarga eléctrica.

