Por 15 millones de pesos: una mujer mandó a matar a una indigente embarazada para robarle a su bebé | VIDEO

Yadira Alexandra Yepes había abortado hace unos meses pero nunca le contó a su pareja ni a su familia, por lo que tejió un tenebroso plan para llegar a casa con un bebé sin que nadie sospechara de ella. Para eso, se le hizo fácil hacerse amiga de Sandra Álvarez, una indigente que estaba embarazada y ganarse su confianza a través de regalos.

La mujer, quien se encontraba en situación de calle y era adicta, logró estar libre de drogas durante su embarazo "gracias" a Yadira. Sandra de verdad pensó que se trataba de un acto de caridad, sin embargo, los actos de su "amiga" tenían una macabra intención: robarle al bebé y hacerlo pasar por suyo.

Los terribles hechos ocurrieron Soacha, Colombia, el pasado 9 de abril. Medios locales difuncieron un video el que se aprecia a la mujer caminando junto a un hombre a bordo de una motocicleta. Para cuando esa grabación fue captada, Yadira llevaba en sus brazos al bebé de Sandra.

Unos días después, policías encontraron en una zona rural a una mujer muerta. Su cuerpo presentaba una gran herida que parecía una cesárea improvisada y tenía los intestinos de fuera, por lo que los agentes empezaron a atar cabos, informó Noticias Caracol. Entoces descubrieron la identidad de la víctima y comenzaron a buscar a Yadira tras varios interrogatorios y revisión de videos.

¿Cómo descubrieron a la mujer?

Los investigadores lograron dar con la victimaria debido a que la policía de Cundinamarca recibió una llamada del Hospital de Yanguas, en la cual alertaban de una mujer que había llegado con un bebé en brazos, diciendo que había nacido de repente, sin embargo, ésta lucía sospechosa y muy nerviosa, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Los médicos le hicieron estudios a la mujer y determinaron que su carga hormonal no correspondía a la de una mujer lactante; luego llegaron los policías al nosocomio y hablaron con Yadira, a quien no le quedó más que confesar que había mandado a matar a Sandra para quedarse con el bebé, pues había abortado hacía más de medio año y no se lo había notificado a sus seres queridos.

Para quedarse con el bebé de apenas 10 días de nacido, Yadira le pagó a un hombre (el que aparece con ella en el video captado por las cámaras de seguridad). Medios locales aseguran que la mujer pactó el crimen por 15 millones de pesos colombianos (poco más de 80 mil pesos mexicanos). Hasta ahora se desconoce la identidad del cómplice y la policía sigue buscándolo.

Noticias Caracol informó que el bebé quedó bajo resguardo de Bienestar Familiar, mientras que Yadira Alexandra Yepes es resguardada por la policía local, ya que cuenta con antecedentes penales y, de hecho, se encontraba en detención domiciliaria cuando ocurrieron los lamentables hechos. Será juzgada por homicidio agravado, tortura y tráfico de niños.

