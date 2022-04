Ganó millones jugando lotería, pero no puede cobrarlos por ser indocumentado

La lotería ha logrado convertir a personas comunes en millonarias de la noche a la mañana, por lo que muchos soñamos con algún día ser los afortunados ganadores de un sorteo; sin embargo, nadie se imagina que al conseguirlo no puedas cobrarlo por ser una persona migrante.

Tal fue el caso de Alexander Berstraete, un argeliano de 28 años que está en situación irregular en Bélgica y que ganó 250 mil euros, equivalente a un poco más de 5.4 millones de pesos, en un juego de la lotería nacional belga.

Según el medio inglés The Daily Mail, el joven había comprado un boleto con el cual ganó la gran suma de dinero, pero al no tener papeles de identidad emitidos por el Gobierno belga ni una residencia permanente, no podía abrir una cuenta de banco donde se pudiera depositar el cuantioso premio.

Hoy lucha por cobrar el premio. Según el abogado del joven, inicialmente Berstraete trató de cobrar el premio de la lotería a través de tres amigos, también africanos; no obstante, la policía local sospechó el robo del boleto y terminaron arrestados hasta que el ganador real se presentó a las autoridades junto a su defensor.

Ante esta situación, el boleto premiado quedó en poder de la justicia de la ciudad de Brujas, quien dijo a medios locales que no deportará al migrante hasta que reciba su dinero.

Supuestamente, el joven migrante llegó a Europa desde Argelia hace cuatro meses, cuando viajó hacia España por medio de un bote y posteriormente cruzando hacia Francia y Bélgica a pie, todo con deseos de formar una familia.

“Cuando consiga el dinero, me compraré un hogar donde vivir en Bruselas. También buscaré a una esposa, pero a ella la encontraré con mi corazón, no con mi dinero”, declaró a medios locales.

