“La paz es posible, es necesaria, es la principal responsabilidad de todos”: Papa Francisco

El Papa Francisco desde el balcón central de la Basílica de San Pedro dio su mensaje de Pascua donde se refirió a la guerra que vive Ucrania donde el hombre hoy más que nunca tiene necesidad de Jesús resucitado.

“Necesitamos al Crucificado Resucitado para creer en la victoria del amor, para esperar en la reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a Él, para que poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a decir: ¡La paz esté con ustedes!”.

Ante miles de fieles que se reunieron en la Plaza de San Pedro, y después de dos años que no se realizaba la misa del domingo de Pascua, el Papa Francisco continuó expresando que a pesar de la pandemia, “Parecía que había llegado el momento de salir juntos del túnel, tomados de la mano, reuniendo fuerzas y recursos. Y en cambio, estamos demostrando que no tenemos todavía en nosotros el espíritu de Jesús, sino que tenemos todavía el espíritu Caín, que mira a Abel no como a un hermano, sino como a un rival, y piensa en cómo eliminarlo”.

El Santo Padre que inició de pie su mensaje, a mitad de este lo hizo sentado para terminarlo de pie, ya que el dolor en la rodilla no ha desaparecido, se refirió a la paz de Cristo como la única solución a los conflictos que vive el mundo.

“Toda guerra trae consigo consecuencias que afectan a la humanidad entera: desde los lutos y el drama de los refugiados, a la crisis económica y alimentaria de la que ya se están viendo señales. Ante los signos persistentes de la guerra, como en las muchas y dolorosas derrotas de la vida, Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a no rendirnos frente al mal y a la violencia. ¡Dejémonos vencer por la paz de Cristo!, la paz es posible, la paz es necesaria, ¡La paz es la principal responsabilidad de todos!”.

El Obispo de Roma hacia América Latina pidió por las personas que han sufrido el aumento de las dificultades sociales causadas por la pandemia, la violencia, la corrupción y el narcotráfico.

“Que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de América Latina que, en estos difíciles tiempos de pandemia, han visto empeorar, en algunos casos, sus condiciones sociales, agravadas también por casos de criminalidad, violencia, corrupción y narcotráfico”.

El Papa Francisco a pesar de la guerra e injusticias que se viven en el mundo, destacó que siempre hay esperanza que habita para continuar hacia adelante.

“En medio del dolor de la guerra no faltan también signos esperanzadores, como las puertas abiertas de tantas familias y comunidades que acogen a migrantes y refugiados en toda Europa. Que estos numerosos actos de caridad sean una bendición para nuestras sociedades, a menudo degradadas por tanto egoísmo e individualismo, y ayuden a hacerlas acogedoras para todos”.

Al final de su mensaje el Papa Francisco impartió la bendición Urbi et Orbi (a la ciudad de Roma y al mundo entero) que sólo se otorga el domingo de Pascua y el el 25 de diciembre.

