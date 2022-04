”No hay salario mayor que la amistad con Jesús”: Papa Francisco

El Papa Francisco celebró en este Jueves Santo la misa Crismal en la Basílica de San Pedro donde dirigió su homilía a los sacerdotes señalando cuál era el salario de del Señor.

“Es su Amor y el perdón incondicional de nuestros pecados a precio de su sangre derramada en la Cruz: Al que nos sigue amando y liberando de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. No hay salario mayor que la amistad con Jesús, y esto no debemos olvidarlo. No hay paz más grande que su perdón y esto lo sabemos todos. No hay precio más costoso que el de su Sangre preciosa, que no debemos permitir que se deprecie con una conducta que no sea digna”.