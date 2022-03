Conflicto Rusia-Ucrania hoy 21 de marzo: refugiados ucranianos aumentan a casi 3,5 millones

Los ciudadanos ucranianos, en su mayoría mujeres, niños y personas mayores, que han dejado su país a consecuencia de la invasión rusa se elevan a 3,48 millones, según las cifras que muestra hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).



Polonia ha recibido a más de dos millones de estos refugiados, mientras que cientos de miles han salido de Ucrania hacia las también vecinas Hungría, Eslovaquia, Moldavia, Rumanía, Rusia, Polonia y en menor medida Bielorrusia, de acuerdo con las estadísticas que actualiza a diario la agencia de Naciones Unidas.



El flujo de refugiados se ha frenado ligeramente en las últimas dos semanas, pero sigue sin detenerse, y ACNUR expresó el temor a que se acelere debido a recientes ataques en el oeste de Ucrania, que hasta entonces había permanecido relativamente ajeno al conflicto y se había convertido en refugio de ucranianos venidos del este.



Entre refugiados y desplazados internos, ACNUR teme que unos 10 millones de ucranianos, casi la cuarta parte de la población total del país, se han visto obligadas a dejar sus hogares, en palabras del alto comisionado de ACNUR Filippo Grandi.

Una refugiada ucraniana y su gato en Varsovia (Polonia). Foto: EFE

06:00 | Fuerzas prorrusas dicen que controlar Mariúpol es asunto de más de una semana

Los separatistas prorrusos del este ucraniano afirmaron este lunes que la toma de control en la ciudad portuaria de Mariúpol "no es un asunto de dos o tres días, y ni siquiera de una semana".



"No soy tan optimista como para decir que el asunto se resolverá en dos o tres días o en una semana. Lamentablemente, no es así. Se trata de una ciudad grande", dijo Denís Pushilin, líder de los separatistas de la república de Donetsk, cuya independencia Moscú reconoció a finales de febrero.



Pushilin, cuyas palabras recoge la televisión pública rusa, dijo que dentro de Mariúpol permane?en "varios miles de batallones nacionalistas ucranianos".



"Por eso, por desgracia, no se puede decir que mañana o pasado mañana todo acabará y Mariúpol será una ciudad completamente segura", señaló.



Rusia llamó este domingo a las fuerzas ucranianas para que se rindiesen y abandonasen "sin armas" Mariúpol, algo que Kiev calificó de "delirio".

Con informaci+on de EFE