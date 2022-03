Conflicto Rusia- Ucrania: Joven ucraniano se entera por televisión que su hogar fue destruido

Al menos cuatro personas murieron y otras nueve resultaron heridas en el ataque ruso con misiles de este miércoles contra el centro de Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y ubicada en el este del país, informó el Servicio Estatal de Emergencias.

"Las operaciones de rescate de emergencia están en marcha en los edificios administrativos después del ataque matutino con misiles enemigos en Járkov", señaló la fuente en su canal oficial de Telegram.

"Hasta el momento 10 personas han sido rescatadas de entre los escombros. Hay 4 muertos y 9 heridos", añadió. El ataque ruso al centro de Járkov se produjo con misiles contra varios edificios estatales y una universidad.

Foto: AFP.

Previamente, el centro operativo de las Fuerzas Armadas ucranianas informó del desembarco durante la madrugada de las tropas aerotransportadas de Rusia en Járkov, que está aún bajo control ucraniano, los soldados rusos tomaron la estación de tren y el puerto fluvial, según el alcalde, Igor Kolykhayev.

Hoy, también, uno de los ataques de las fuerzas rusas fue contra la sede de la administración regional, en el que fallecieron al menos 7 personas y 24 resultaron heridas. El segundo bombardeo se registró en un edificio de viviendas, según el Servicio Estatal de Emergencias, y causó 8 muertos y 6 heridos.

Vio en televisión como los rusos destruyen su hogar

En medio de los ataques, Eugene, de 27 años y residente de Járkov, tuvo que escapar a Lviv; sin embargo, desde ahí, pudo ver en la televisión cómo un misil se impactó en el edificio donde solía estar su hogar, lo cual lo dejó anonadado. “Solo sé que quedó sin ventanas, porque estallaron. Pero no sé lo que me voy a encontrar cuando vuelva, si es que puedo volver alguna vez”, aseguró.

Foto: Especial.

Ahora sólo queda esperar a que todo termine y que pueda reunirse de nueva cuenta con su familia. Pese a la situación, no ha perdido el humor: “Lo más gracioso es que hoy le escribí a mi vecina, que es además la dueña de mi departamento, y le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que no le había pasado nada. Y después me preguntó si este mes le iba a pagar el alquiler... Así que tengo que juntar dinero. Estoy pensando en hacer un poco de Uber acá en Lviv”, mencionó en entrevista para el medio argentino Infobae.

SIGUE LEYENDO...

"¡Llévate a mi hija!" Periodista rompe en llanto luego que padre ucraniano le suplica poner a salvo a su hija

Con información de EFE