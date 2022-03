Los Hombres de Negro existen: maestro es visitado por agentes del gobierno tras contar angustioso avistamiento OVNI

Un maestro en el Reino Unido quedó perplejo luego de que unos agentes del gobierno lo visitaron tras contar su experiencia que tuvo con un angustioso avistamiento de un Objeto Volador No Identificado (OVNI), a pesar de que el Ministerio de Defensa no responde a los avistamientos de OVNIs informados.

El trabajador de la educación es residente en Leeds, Inglaterra, y vive con su esposa y sus tres hijos, él testigo del fenómeno OVNI se describe a sí mismo como una persona muy cuerda. Tras su experiencia con el OVNI y la visita de los extraños agentes, se acercó al rotativo británico Daily Star para contar su experiencia.

¿Quiénes son los Hombres de Negro?

Los Hombres de Negro es una taquillera película de Hollywood que fue protagonizada por los actores estadounidenses Will Smith y Tommy Lee Jones, quienes forman parte de la organización secreta del gobierno de Estados Unidos llamada Men In Black.

En el largometraje, dicha agencia se encarga de monitorear la visita de extraterrestres a la Tierra, los cuales se camuflan entre los humanos al tomar su forma para evitar causar pánico. La tarea de los Hombres de Negro es salvaguardar la seguridad tanto de los extraterrestres como de la humanidad ante posibles amenazas del espacio exterior.

¿Qué vio el profesor que consideró fue un OVNI?

El profesor pidió mantener el anonimato por el impacto potencial que tendría su familia por las afirmaciones de haber sido visitado por los misteriosos agentes federales. Sin embargo, aseguró para el rotativo su experiencia que compartió con la policía.

El hombre aseguró que observó una bola de color naranja oscuro en el cielo. Al principio pensó que se trataba de alguna avioneta o un helicóptero que estaba en problemas al ir descendiendo. No obstante, en lugar de caer por completo, se detuvo y se mantuvo flotando.

El hombre fue visitado por dos agentes del gobierno tras contar su experiencia OVNI. Foto: Pixabay

“Estaba un poco sorprendido y confundido. La idea de que era un OVNI o lo que sea no se me pasó por la cabeza”. Al llegar a su hogar, el profesor pensó que podría haber un sitio web donde informar sobre avistamientos inusuales de aviones, “pero no pude encontrar ninguno, así que terminé contactando a la policía”, aseguró.

Tras rendir su declaración, 10 días después el hombre fue visitado por dos hombres en su casa. Los hombres se identificaron como funcionarios del gobierno y le pidieron “hablar sobre lo que llamaron ‘el evento’ en el que vi un objeto brillante”, aseveró.

"Querían saber la ubicación, la hora y qué tan alto pensaba que era. Les pregunté de dónde eran, pero sonrieron y se fueron". Cuando se lo contó a su hijo de nueve años, el muchacho preguntó: "¿Eran los Hombres de Negro?".

“Me reí, pero luego pensé: ‘¿Quiénes eran?’. Investigué un poco y vi que el Ministerio de Defensa se usaba para recopilar cifras, pero me detuve en 2009. Estoy completamente perdido en cuanto a quién podría ser", finalizó el profesor.

