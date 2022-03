Bombardeos rusos causan terror en Ucrania; así se vive tras 19 días de asedio | VIDEOS

El ejército ruso ha mantenido por casi 20 días los ataques contra territorio ucraniano. El asedio contra la capital Kiev continúa y al mismo tiempo intensifican las acciones contra otras regiones de Ucrania, como Jarkov. Durante el día 19 de los ataques, Kiev fue golpeada por más bombardeos y ataques de artillería.

Esto a pesar de que se han intentado llegar a acuerdos para parar el fuego, con pláticas que han sido algo más que estériles. Los servicios de emergencia locales han intensificado las labores de rescate, pero siguen siendo cortos los esfuerzos, tras la gran cantidad de heridos y fallecidos por las embestidas rusas.

Además de los ataques, siguen siendo comunes las escenas de los civiles intentando huir de Ucrania, una labor que con el paso de los días se hace más compleja y peligrosa. A Ucrania han llegado Ademppas hay gente que ha llefgado a la zona a para ayudar a las personas

Continúan los ataques rusos en Ucrania

Las imágenes del terror en Ucrania

En las imágenes que han circulado en redes sociales se pueden ver los ataques del ejército ruso en Ucrania. Además se pueden ver los duros momentos que están pasando los civiles de las diferentes regiones de Ucrania que han sido atacadas.

La personas aseguran que no saben qué hacer, no saben a dónde ir y que, además de la incertidumbre, se han dado cuenta que están perdiendo todo lo que tenían. Algunos han tenido la suerte de salir de Ucrania, con sus familiares y mascotas, pero no es algo que todos pueden coontar.

Todo esto, tras tres rondas de conversaciones entre los gobiernos de Rusia y Ucrania. Esta mañana han iniciado las cuartas mesas de pláticas, en busca de una solución que termine con la invasión de Rusia en Ucrania.

Los civiles buscan salvar sus vidas y huir de Ucrania

Los servicios de emergencia intentan rescatar a los heridos

Los edificios quedaron inservibles ante los bombardeos

