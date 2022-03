Biden se abre a niños migrantes solos y no serán deportados de Estados Unidos

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, flexibilizó una controvertida política fronteriza de la era del exmandatario Donald Trump, lo que significa que los niños migrantes no acompañados no serán deportados del país.

"La directora de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) está rescindiendo con respecto a los niños no ciudadanos no acompañados una orden bajo el Título 42 que suspende el derecho a introducir a ciertas personas en Estados Unidos", dijeron ayer los CDC.

"En efecto, esto significa que los niños no ciudadanos no acompañados no serán expulsados de Estados Unidos bajo la orden de los CDC".

La orden del Título 42 fue emitida por los CDC en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia de COVID-19, y permitió a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a las familias migrantes atrapadas cruzando la frontera entre Estados Unidos y México sin la posibilidad de buscar refugio en EU.

Desde que entró en vigencia, los inmigrantes han sido rechazados más de 1.6 millones de veces bajo la política.

En una orden que justifica la decisión de poner fin al Título 42 para los niños no acompañados, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, citó la disminución a nivel nacional de los casos de COVID-19.



FOTO: EFE

Reuters

MAAZ