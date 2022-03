Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, libera presos con experiencia militar para enfrentar a Rusia

Tal parece que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, decidió liberar a presos con experiencia militar para que se sumen a la lucha contra las fuerzas rusas que están lanzando una ofensiva desde hace cinco días. Esta acción llega días después de que el mismo mandatario aseguró que los habían dejado solos.



"Cualquiera que pueda unirse a la lucha contra los ocupantes debe hacerlo. La decisión no fue fácil, desde un punto de vista moral, pero útil desde el punto de vista de nuestra protección. Bajo la ley marcial, los participantes en hostilidades, ucranianos con experiencia real en combate, serán excarcelados y podrán expiar sus culpas en los lugares más peligrosos de la guerra. La clave ahora es la defensa", dijo Zelenski.



En un nuevo videomensaje, poco antes de comenzar las negociaciones ruso-ucranianas en la frontera ucraniano-bielorrusa, Zelenski señaló: "Cuando me postulé para presidente, dije que cada uno de nosotros es un presidente. Porque todos somos responsables de nuestro estado. Por nuestra hermosa Ucrania. Y ahora cada uno de nosotros se ha convertido en un combatiente".



El mandatario, hablando en ucraniano, afirma que durante la invasión rusa, en solo cuatro días, dieciséis niños ucranianos murieron en bombardeos rusos y 45 niños resultan heridos.



Y pasando al ruso se dirige a los soldados de ese país, a los que pide que abandonen sus equipos militares y se marchen.



"Ya han muerto 4 mil 500 soldados rusos. ¿Por qué vinieron aquí? ¿Por qué las columnas de sus vehículos blindados vienen contra nosotros desde nuestra Crimea, Yalta, Evpatoria, Sudak, Simferopol... Una vez más: cuatro mil quinientos ocupantes rusos asesinados. Desechad vuestros equipos, salid de aquí, no confiéis en vuestros comandantes, en vuestros propagandistas. Sólo salvad vuestras vidas".

EFE

