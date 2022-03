El aterrador momento en que una mujer trató de defenderse de un hombre que la siguió a su casa e intentó abusar de ella

Una mujer vivió momentos aterradores luego de que un hombre la siguiera el sábado pasado desde el metro hasta su apartamento, la agrediera sexualmente y la golpeara varias veces antes de huir en el barrio de Brooklyn, según la Policía de la Ciudad de Nueva York.

Todos los hechos quedaron grabados en un video de vigilancia.

La mujer de 28 años se dirigía a su apartamento en Sunset Park tras haber cenado con sus amigos en Manhattan el viernes por la noche. Al llegar a su edificio durante las primeras horas del sábado, se dio cuenta de que el agresor se encontraba atrás de ella, momento en el que el hombre agarró a la mujer antes de que ella pudiera hacer algo para defenderse.

La joven estudiante originaria de Venezuela trató de luchar contra él con su bolso y puños.

El sospechoso empezó a masturbarse y a decir comentarios sexuales. Luego, señalaron las autoridades, el hombre habría agarrado a la mujer con una mano mientras seguía tocándose.

La pesadilla continuó cuando el atacante vio que su víctima se resistía, por lo que la tomó del cuello y la golpeó varias veces en el rostro y el cuerpo antes de huir.

Una vez que el presunto atacante huyó, los paramédicos transportaron a la joven al centro hospitalario NYU Langone Hospital Brooklyn en condición estable, dijo la Policía en el reporte, aunque con algunos dedos rotos.

“Mi cuerpo le dio no sé cuántas puñetazos en la cara. No recuerdo cuántas veces bloqueó mis manos, mis dedos están rotos en este momento”, declaró la mujer en entrevista con NBC New York.

Desafortunadamente, el sospechoso aún no ha sido arrestado.

La hispana pidió a los líderes de la ciudad de Nueva York que tomen medidas para proteger mejor a las mujeres en el Metro.

“Sé que este tipo está en la calle en este momento, sé que puede hacer lo mismo que intentó hacer conmigo con otras chicas”, dijo.

La policía está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para identificar al sospechoso, quien fue visto por última vez con una chaqueta de color oscuro, con una gorra de béisbol y cargando una mochila.

