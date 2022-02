Uso de armas fantasma en Estados Unidos se ha disparado 400% en los últimos cuatro años

En los últimos cuatro años, el uso de armas fantasma se ha disparado 400% en Estados Unidos; para las autoridades, el fenómeno ha agudizado la ola violenta que vive el país.

Se trata de pistolas que son ensambladas de manera casera aprovechando los vacíos legales, ya que al no estar terminadas en una fábrica (generalmente se necesita que el comprador una las partes y haga unas perforaciones), el gobierno no las considera propiamente un arma, por lo que no se exige que tengan número de serie o que se revisen los antecedentes penales del comprador, y fácilmente pueden ser adquiridas vía web.

Actualmente, construir una pistola es rápido: en internet se pueden comprar partes de las armas, ver videos tutoriales y fabricar algunos componentes con impresoras 3D, de esta manera es fácil obtener una herramienta letal que no puede ser rastreada por las autoridades.

Así, cualquier persona, incluyendo a menores de edad y ciudadanos con enfermedades mentales o antecedentes penales, puede tener acceso a una arma de fuego que de otra forma no podrían, dependiendo de la legislación de cada estado.

De acuerdo con la Casa Blanca, la tendencia es preocupante, las armas fantasma han disparado las cifras de crímenes en el país, que actualmente encara una ola violenta (en 2021, 21 mil personas fallecieron por violencia armada).

23 mil 906 armas fantasma fueron aseguradas del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020; de ellas, 325 fueron utilizadas en asesinatos o intentos. El gobierno no tiene idea de cuántas de estas armas están en hogares de EU.

Según un reporte de The Tance, en el estado de California –el más poblado del país–, 30 % de las armas aseguradas en 2019 por la Policía no tenía número de serie. En ese sentido, la organización Giffords –fundada tras el ataque a la congresista Gabrielle Giffords, que sobrevivió a un tiroteo–, alerta que el ensamblar una pistola en casa se ha convertido en un pasatiempo muy popular. Desafortunadamente si antes se armaban como un hobbie para los amantes de las armas, ahora se arman para delinquir.

Para la administración federal es urgente actualizar la ley, en California está prohibido poseer un arma que haya sido impresa completamente en 3D, pero no que tenga partes producidas de esta manera.

El jueves pasado, el gobierno del presidente Joe Biden informó que tomará medidas para frenar el fenómeno, creando un órgano federal para tratar sólo los crímenes cometidos con este tipo de pistolas, y dio al Departamento de Justicia 30 días para proponer una ley que ayude a reducir el uso de las armas fantasma.

"Estas son armas caseras (...) en consecuencia, cualquier persona, desde un criminal hasta un terrorista, puede comprar este kit y en tan sólo 30 minutos ensamblar una", reclamó el mandatario.

CAR