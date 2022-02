Hombre cambia de sexo para jubilarse antes

La jubilación laboral es uno de los deseos de muchas personas, pero a veces parece algo que nunca llegará. Un hombre de Suiza estuvo dispuesto a hacer todo lo posible para lograrlo antes y decidió cambiarse de sexo legalmente para dejar de trabajar un año antes de lo establecido por las autoridades.

¿Cómo lo logró? Pues a partir del 1 de enero de este 2022 entró en vigor una nueva ley que permite a todos los ciudadanos suizos que tengan la “convicción íntima” de que no pertenecer al sexo al que está registrado en el registro civil cambiarse el nombre y sexo en los registros oficiales, sin necesidad de algún documento médico o corte que “avale” su transición.

Además, en la población de Lucerna, Suiza, las mujeres se jubilan un año antes que los hombres, por lo que el sujeto mencionado ató los cabos sueltos y emprendió el cambio de sexo legal, el cual le costó cerca de 1700 pesos.

Foto: Especial.

Es un vacío legal

Los medios locales han informado que el hombre cambió de sexo únicamente sobre el papel y confirmó que lo hizo únicamente para acelerar la jubilación. Muchos usuarios de redes sociales han criticado su acción, pues consideran que se aprovechó de una legislación hecha para diminuir la discriminación de las personas transexuales.

Otras personas más han criticado a las autoridades, pues supuestamente existe un protocolo de regulación para evitar precisamente que los ciudadanos se aprovechen de este “vacío”, aunque en la mayoría de los casos asumen que la gente que lo solicita lo hace “de buena fe”.

Luego de esto, también se puso en el debate la posibilidad de que muchos jóvenes no hagan el servicio militar, pues si cambian el género a los 17 años, cuando cumplan 18 no estarán obligados de presentarse ante el ejército, pero como la ley no impide que se puedan volver a cambiar de sexo, a los 19 podrían volver a ser “hombres”. En tanto, una corte local estudia el caso del sujeto jubilado, para saber si cometió un acto de abuso o es más importante su libertad para cambiar de sexo.

SIGUE LEYENDO...

Empleado recibió 200 mil pesos de bono por ser puntual y nunca faltar al trabajo