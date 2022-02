Suertudo: Príncipe de Alemania adopta a un joven de 27 años por falta de heredero

El príncipe de Alemania, Frédéric von Anhalt adoptó a un joven de 27 años para que sea su próximo heredero. El miembro de la realeza no tiene descendientes, por lo que decidió hacer esta acción para que su ahora hijo se encargue de las labores.

Frédéric, conocido por ser el noveno y último marido de la actriz de Hollywood, Zsa Zsa Gabor, ahora llamó la atención por adoptar a Kevin Feucht, hijo de uno de sus amigos, informó este lunes el diario New York Post.

"Mi padre es amigo de Frédéric y me dijo que podía quedarme en su casa. Frédéric y yo acordamos que si le ayudaba en la casa, trabajaba con él en el ordenador, me aseguraba de que se pagaran sus facturas (ya he conseguido rebajar algunas) y cocinaba para él a veces, podía quedarme", dijo Feucht al diario neoyorquino.

De acuerdo al príncipe, ya tiene todos los documentos, incluida un acta de nacimiento donde se indica que él es oficialmente su padre. Además, confirmó que el joven vivirá con él en su mansión y que será su próximo heredero. El príncipe aseguró que este hecho no ha afectado a su relación con el padre biológico de Feucht. "Su padre y yo seguimos siendo amigos. Su madre y su padre están de acuerdo", destacó

El príncipe ya había adoptado antes

De acuerdo a los registros, Von Anhalt había adoptado a otras cinco personas cuando estaba casado con Zsa Zsa Gabor, sin embargo, todos le abandonaron tras recibir los títulos, por lo que espera que su ahora hijo no haga lo mismo.

"Estoy haciendo todo lo correcto (para proteger la herencia) mientras estoy vivo. Pero después de que muera, me importa un bledo. Por ahora, sin embargo, solo espero que Kevin funcione. Es diferente a los demás, tiene cerebro, pero nunca se sabe", afirmó el príncipe.

El propio Frédéric von Anhalt fue adoptado por la princesa María Augusta de Anhalt, después de que ésta perdiera a su único hijo en 1975. El occiso era nieto del último emperador alemán, Guillermo II.