"Fui humillada": una modelo asegura que la echaron de Universal Studios por su gran escote

La modelo estadounidense Whitney Paige Venable acusó a los empleados del parque Universal Studios de discriminación y sexualización al impedirle el acceso a las instalaciones porque usaba un crop top y un escote muy amplio.

La modelo de 26 de Florida se quejó a través de un video en TikTok y se dijo "humillada y avergonzada" al ser expulsada del parque en Orlado. Según la joven, el personal le pidió que se cubriera el pecho con una camiseta, pero al no poder hacerlo se le pidió retirarse del lugar desde la entrada principal.

El incidente tuvo lugar en junio de 2021, pero fue hasta ahora que ha cobrado relevancia en medios internacionales como DailyMail. Whitney aseguró que fue al parque de diversiones usando un brasier deportivo y shorts. Según ella, había muchas otras mujeres con vestimenta similar, además sostuvo que su "outfit" no iba contra el reglamento interno.

Según la modelo los empleados del parque la señalaron por su talla de busto. "A menudo las medidas de mi pecho natural me hacen sentir incómoda", dijo, pero también aseguró que está harta de ser tratada de forma diferente que otras mujeres "más pequeñas".

En un momento de su video en TikTok se le ve contenta ingresando al parque que cuenta con atracciones como "Hogwarts Express" de la saga Harry Potter. En otra parte, se nota enojada tras el incidente.

"Me pidieron que me cambiara mi top para poder entrar, creo que es porque mi pecho es natural y grande, eso hace a la gente sentirse incómoda, pero hasta donde yo sé, mi ropa no iba en contra de las reglas".

Esta no es la primera polémica en la que se ve envuelta la modelo. También en 2021 se volvió viral cuando Twitter dio de baja su cuenta. Ella argumentó que era "demasiado sexy y ponía a la gente celosa".

SIGUE LEYENDO: ¿Imaginas tener una suegra así? Mamá borra a la novia de su hijo de la foto de su propia boda