Genaro García Luna: aplazan de nuevo su juicio en EU, ésta será la nueva fecha

El juicio en Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue pospuesto nuevamente. El evento estaba programado para el próximo 9 de enero de 2023, sin embargo, este lunes 27 de noviembre se anunció que fue aplazado para el día 17 de ese mismo mes.

Vale recordar que el exfuncionario durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa se le acusa de corrupción y crimen organizado, por lo que deberá comparecer antes las autoridades estadounidenses en la Corte del Distrito Este de Nueva York ante el juez Brian Cogan, mientras que el jurado será elegido cuando se acerque la fecha de la audiencia.

El juez indicó que los miembros del jurado que participaran en el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública de México, deben permanecer en anonimato, al grado de ser aislados del público en general y que sean escoltados por los alguaciles para garantizar su seguridad.

AMLO retoma el tema del ex secretario de Seguridad

El tema ha sido retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al citar el presunto vínculo de García Luna con el crimen organizado, que apenas este domingo durante su discurso tras la marcha para celebrar la Cuarta Transformación. Destacó que en su gobierno no hay funcionarios como el exencargado de la seguridad en el país durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El ex secretario de Seguridad enfrenta el juicio en EU. Foto: Especial

En ese sentido, el presidente López Obrador indicó: "No se admiten relaciones de complicidad con nadie, no es ‘me entiendo con una banda para proteger a esa banda y hacer la faramalla persiguiendo a otra banda’. No aquí no hay acuerdo de ese tipo, ni se venden plazas ni se hace ningún acuerdo con ningún grupo de la delincuencia organizada”.

El pasado martes, un juez federal de Estados Unidos negó el pedido de la defensa de Genaro García para retirar los cuatro principales cargos contra el procesado, ya que la fiscalía estadounidense lo señala de haber tenido una relación directa con el narco en específico con el Cártel de Sinaloa fundado por el ya preso Joaquín "El Chapo" Guzmán.

De ser encontrado culpable, Genaro García podría ser sentenciado a purgar la condena máxima de cadena perpetua o bien, tener una pena mínima de 20 años en la cárcel, ya que la fiscalia de Estados Unidos presentó pruebas incriminatorias contra el exfuncionario mexicano entre las que se encuentran talones de pago a nombre de García Luna.

