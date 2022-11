El extraño caso de un bebé que nació con una "cola" de casi 6 centímetros

Un insólito caso se dio a conocer en el que un bebé originario del estado de Nuevo León nació con una cola en la parte de la espalda baja con un diámetro de 5.7 centímetros. El extraño caso podría ser el primero registrado en México y en el mundo se han dado a conocer unos 200 diagnósticos, así lo informó el medio británico Daily Mail.

El bebé que hasta ahora no ha sido identificada de manera pública nació por cesárea en un hospital del estado regio y sus padres se encontraban completamente sanos y rondaban los 20 años de edad. Sin embargo, el hecho llamó rápidamente la atención de los médicos pues cuando revisaron a la recién nacida detectaron rápidamente una cola de 5,7 cm de largo (2,2 pulgadas) que era 'suave', 'cubierta de piel y pelo fino' y tenía una punta 'puntiaguda'.

Al detallar el incidente en Journal of Pediatric Surgery Case Reports, los médicos, dirigidos por el Dr. Josué Rueda, informaron que el bebé nació a término y no hubo complicaciones durante el embarazo y sus padres ya tenían un hijo y no nació con un padecimiento similar.

Al examinar la cola, se dieron cuenta que la extremidad sobresalía al final de su coxis con su base ligeramente hacia la izquierda y se veía estrecha de la punta, agregaron que podía moverse sin dolor, pero no mostraba ningún movimiento espontáneo, aunque el bebé lloró cuando la pincharon con una aguja.

En dos meses creció dos centímetros | Foto: Jam Press

El bebé estaba sano

El recién nacido estaba sano, las pruebas cerebrales, cardíacas, auditivas y urinarias arrojaron resultados normales. Las colas humanas se dividen en dos categorías, las 'psudocolas', las cuales son crecimientos que se asemejan a una cola pero que son causadas por problemas en la columna vertebral o tumores y las 'colas verdaderas' que contienen músculos, vasos sanguíneos y nervios, pero no huesos, parecidos a los de los animales, se cree esta emerge de la cola embrionaria que todos los bebés desarrollan en el útero, pero generalmente se reabsorbe de nuevo en el cuerpo para formar el coxis.

Los escaneos revelaron que la cola no era el resultado de un problema en la columna, como el disrafismo espinal, una condición en la que el giro no se forma correctamente y puede causar que aparezca un crecimiento similar a una cola en la parte inferior de la columna.

Los médicos dieron de alta al bebé y lo volvieron a evaluar dos meses después. Tenía un peso y una altura saludables y la cola había crecido 0,8 cm (0,3 pulgadas). Por lo que los cirujanos determinaron que debían extirpar la cola en una operación menor que se realizó bajo anestesia local y posteriormente fue dado de alta el mismo día y sin complicaciones.

La cola tenía arterias y venas

Después de extirparla, le realizaron una serie de análisis en los que se reveló que la carne contenía tejido blando, arterias, venas y haces de nervios. Este tipo de mal formaciones se encuentran con mayor frecuencia en los niños y uno de cada 17 bebés con cola también sufre trastornos del crecimiento cerebral o del cráneo. En la mayoría de los casos, no se detectan hasta después de que nace un bebé y los médicos no han determinado qué las causa.

