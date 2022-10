VIDEO | El aterrador momento en que un hombre se salva de ser alcanzado por un rayo

Los rayos son uno de los fenómenos meteorológicos más impresionantes de la naturaleza y pueden impactar en cualquier lugar del mundo durante una tormenta. El sonido que produce está acompañado de una fuerte luminosidad además de que están cargados de una potente energía.

Sin embargo, es más probable que caigan en lugares con fuentes de humedad como el océano, lagos o incluso zonas boscosas, las cuales favorecen las descargas eléctricas ya que con la presencia de agua, la electricidad tiene una mejor conducción de la electricidad.

En ocasiones los relámpagos son tan inesperados que sorprenden a cualquiera al escuchar o poder ver alguno. Así le ocurrió a este hombre quien caminaba tranquilamente por un vecindario cuando inesperadamente un rayó cayó justo frente a él. Las imágenes quedaron captadas en una cámara de seguridad cerca de donde ocurrieron los hechos.

En el clip se muestra cómo cae una tormenta, mientras que un hombre camina protegiéndose con un paraguas cuando desde la nada cae un fuerte rayo, afortunadamente se impacto tan solo unos centímetros lejos de él, ya que de haberlo impactado el trueno le habría podido quitar la vida de inmediato.

Ahora se desconoce el estado de salud del joven, aunque a simple vista se logra apreciar que gracias a que dio un pequeño brinco la electricidad del trueno no pasó por su cuerpo y posteriormente se fue corriendo de inmediato.

Un hombre fue impactado por un rayo mientras jugaba videojuegos en su sala

Es impactante la forma en la que las personas pueden ser impactadas por un rayo, pues no solo ocurre al exterior, así le sucedió a un joven del Reino Unido, que si bien el trueno no cayó precisamente sobre él, un videojuego ocasionó que atrajera a este potente fenómeno lo que ocasionó que el hombre perdiera el conocimiento, aunque en ese momento no supo lo que ocurrió hasta que recuperó el conocimiento.

Rowan estaba "jugando felizmente" cuando alrededor de las 10:30 de la noche cuando escuchó un fuerte estruendo, acompañado de una sensación de sacudida cuando no supo lo que pasó y se desvaneció.

"Así que no soy de los que hacen publicaciones de simpatía, tuve que compartir esto por lo loco que es", escribió mediante su cuenta de Instagram el famoso cosplayer de 33 años.

Su brazo recibió quemaduras

“Hubo un fuerte estruendo y... 5 horas en el hospital confirmaron que ¡FUI LLEGADO POR UN RAYO a través de la ventana abierta! Nunca volveré a jugar juegos de gatos lindos durante una tormenta eléctrica. Estoy bien, solo que me duele mucho, me duele mucho la cabeza y tengo rayas quemadas en el brazo”, relató en la publicación, la cual acompañó de dos fotografías de las lesiones que sufrió.

