VIDEO | Expulsan de avión a pasajera que protagonizó tremenda pelea por su perro

Una pelea enter pasajeros de un avión se viralizó en redes sociales luego de que una mujer agrediera a otro pasajero quien le pidió que quitara la cabeza de su perro, la cual estaba recargada en su brazo, al parecer la pasajera se molestó y comenzaron una severa discusión que terminó en la expulsión de la chica con todo y su mascota.

En el clip capturado por pasajeros que viajaban en el mismo avión se muestran el momento en que una mujer agredió arrojando una botella de agua al pasajero por lo que tuvo que intervenir sobrecargo.

El avión que se dirigía a Nueva York desde Atlanta fue el escenario donde la chica comenzó a gritarle a los pasajeros y a la tripulación de vuelo después de que le pidieron que abandonara el aeroplano debido a su agresiva conducta

“Oh, no, no, cariño, entonces estamos a punto de pelear, yo no les hice nada a ustedes, chico, mi perro estaba sentado en mi regazo, lo puse en la bolsa”, dice la mujer mientras el empleado del avión le pide que se retire y le ofrece a la mujer un reembolso por su boleto mientras ella se niega y sigue gritando que siguió las reglas.

Por su parte, las personas que ya estaban en sus asientos también le piden que se baje, en tanto el sobre cargo le dice: “Señora, vámonos”, en ese momento la chica enfureció aún más y dijo: “Que se jodan. Que se jodan todos”.

Así, instantes después terminó empacando sus pertenencias junto con su perrito que iba en una bolsa de viaje, por lo que avanza al pasillo para retirarse pero en el trayecto se da cuenta de que alguien ha estado filmando y grita: “¡Lo estoy! Cierra la boca, apaga tu maldito teléfono!”.

Pero al parecer la tripulación completa ya estaba molesta con la pasajera pues cuando ella preguntó "¿Por qué me está grabando?”, y le responde otra azafata: “Cualquiera puede grabar cualquier cosa. Acabas de golpear a un pasajero con una botella”.

No se ha dado a conocer en qué aerolínea ocurrió el incidente, pero la mujer ya ha dado la vuelta en la web después de protagonizar el tremendo escándalo.

