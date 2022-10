Así es el DF-17, el misil hipersónico intercontinental que China usaría en una guerra nuclear vs EU

La tensión mundial por el avance de la guerra en Ucrania y el movimiento de armas de gran poder por parte de Corea del Norte en aguas del mar de Japón, han generado que otros países “ajenos” a estos conflictos se muestran alertas ante cualquier cambio en el frente. Hay que recordar que el pasado 3 de octubre, las fuerzas militares norcoreanas ejecutaron el lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio sobre el norte de Japón.

Esta prueba ocasionó que el gobierno nipón emitiera una advertencia para que los habitantes de la isla de Hokkaido buscaran refugio ante un posible ataque. El movimiento militar provocó también la suspensión temporal de algunos servicios de trenes.

Tan solamente un día después un avión militar caza F-15K de surcorea dejó caer un par de bombas de precisión en un campo de tiro del mar Amarillo, esto como respuesta a los ejercicios que realizado por Corea de Norte. Ese mismo día se informó que en este ejercicio habrían participado también dos aeronaves estadounidenses caza F-16.

La tensión siguió creciendo debido a que el pasado fin de semana las fuerzas ucranianas destruyeron una parte del puente de Kerch, que une Rusia con la anexionada península ucraniana de Crimea. Ante estos sucesos, los rusos han lanzado una serie de ataques contra las provincias de Vínnitsa, Cherkasy, Kirovograd, Odesa, Nikoláyev, Poltava, Dnepropetrovsk y contra la capital Kiev.

Todos estos cambios en la estrategia de la guerra, han generado una fuerte tensión entre todos los involucrados, porque ahora el mundo teme que algunos de estos países utilicen todo su arsenal que tienen almacenado. Entre las armas que más han llamado la atención se encuentran los misiles balísticos intercontinentales, la cual es una tecnología militar muy poderosa.

Este tipo de cohetes de largo alcance están cargados con ojivas nucleares, un explosivo de alto poder que usa la energía atómica. Actualmente, solamente seis países cuentan con este tipo de misiles:

Estados Unidos.

Rusia.

China.

Reino Unido.

Francia.

Corea del Norte.

Sin importar su poder destructivo, actualmente es una tecnología obsoleta, ya que fue desarrollada tras la Segunda Guerra Mundial y alcanzó su madurez a finales de la década de 1970 durante la Guerra Fría.

Sin embargo, China desde hace un par de años dio un paso adelante en el diseño, pues ha desarrollado un misil balístico intercontinental hipersónico (DF-17), que teóricamente superaría todas las características conocidas.

¿Cómo es el DF-17, el misil intercontinental hipersónico de China?

China actualmente cuenta con el misil Dongfeng-17 (DF-17) que se traduce como “Viento del Este-17”. La principal característica es que supuestamente puede superar el muro del sonido y que además cuenta con un sistema de navegación que le permite cambiar su rumbo y eludir cualquier sistema de detección y defensa antimisil de cualquiera de los países del planeta.

Este misil fue presentado oficialmente en el desfile militar del Día de China el 1 de octubre de 2019, y de acuerdo con el Financial Times en agosto de 2021, los chinos ejecutaron las primeras pruebas de vuelo.

El arma china puede alcanzar los 6 mil kilómetros por hora, es decir, más de 5 veces la velocidad del sonido (5 Mach), por lo cual puede superar los 343 metros por segundo.

Las características generales del DF-17. Gráfico: El Heraldo de México Digital.

Por otro lado, China aún estaría trabajando en mejoras en este tipo de misiles, pues buscan incorporar la Inteligencia Artificial Militar para que estos sean totalmente “invisibles”.

Es evidente que esta la inteligencia artificial no los hará invisibles en términos físicos, si no que lo que se busca es que estos no puedan ser rastreados por los radares, infrarrojos, satélites y drones. Con estos cambios se busca que sean capaces de mantenerse ocultos hasta que el impacto no pueda evitarse.

