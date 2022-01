Talibanes ordenan a comerciantes decapitar a los maniquíes en las tiendas | VIDEO

Desde que tomaron Afganistán en agosto pasado, los talibanes han impuesto estrictas restricciones y medidas como la más reciente en la que ordenaron a los vendedores de ropa en Herat que decapitaran todos los maniquíes femeninos pues aseguraron que su exposición va contra la ley islámica.

Aziz Rahman, jefe del servicio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio en Herat, informó a la agencia AFP que desde este miércoles se ordenó a los comerciantes que cortaran las cabezas de todos los maniquíes ya que va contra la “sharía”.

Algunos de los comerciantes intentaron evitar esta medida y para ello taparon las cabezas de los maniquíes, sin embargo, los talibanes se mostraron molestos y ordenaron la inmediata decapitación de las estructuras.

"Si se limitan a cubrir la cabeza, o esconden el maniquí, el ángel de Alá no entrará en la tienda o en su casa para bendecirlos", afirmó Aziz Rahman citado por AFP. Mientras que los comerciantes no dudaron en externar su descontento asegurando que no se puede vender cuando no existe un “modelo”.

Estrictas restricciones en Afganistán

Hasta el momento la orden de los talibanes se ha limitado a Herat, ciudad que tiene aproximadamente 600 mil habitantes y es la tercera gran urbe de Afganistán; sin embargo, esperan que se aplique a otras partes del país.

La ley islámica prohibe las representaciones humanas, algo que recordó cuando en 1990 los talibanes destruyeron varias estatuas históricas de budas, una acción que causó estupor en el mundo, detalla AFP.

Aunque los talibanes prometieron garantizar la seguridad y respetar los derechos de las mujeres en Afganistán, se han dado a conocer cada vez más casos de estrictas medidas por las que se han cobrado la vida de decenas de personas.

Sobre todo son mujeres y niñas por quienes organizaciones en todo el mundo han luchado, pues las duras restricciones y castigos a quienes no las cumplan también han llevado a que muchas mueran o se mantengan aisladas sin derecho alguno.

