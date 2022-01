"El lenguaje inclusivo es una imposición y ya está bien", reconocida feminista y lingüista exige un alto

La lingüista, africanista y feminista Carme Junyent , origninaria de Barcelona, causó mucho revuelo al arremeter contra el lenguaje inclusivo o no sexista, pues asegura que es una imposición desde arriba, “ya está bien, quien quiera hablar y escribir así que lo haga, pero que a los demás nos dejen en paz”, expersó en una entrevista reciente para el diario espaól El País.

La también profesora de la Universidad de Barcelona recientemente coordinó el libro Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou (Somos mujeres, somos lingüistas, somos muchas y decimos basta), en el cual participan 70 autoras, quienes abordan el tema del lenguaje exclusivo.

“Muchas veces ese lenguaje ridiculiza la lucha de las mujeres. Y obstaculiza el mensaje, porque acabamos hablando de cómo se dicen las cosas en vez de qué se dice. Cómo se supone que los que proponen ese tipo de lenguaje son los buenos y los que tienen la razón, pues aún son más dogmáticos”, mencionó.

Foto: Universidad de Barcelona.

¿Se declara lingüista antes que feminista?

Carme se define como feminista, pero sostiene que su pensamiento sobre el lenguaje inclusivo no proviene de su activismo, sino de su profesión como lingüista, “estamos perdiendo tiempo y recursos en algo que no sirve para nada”.

Para fundamentar su argumentación citó a la Real Academia de la lengua Española, institución que ha expresado que tal el habla sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género no tiene sentido.

Concluyó su razonamiento al mencionar que el problema no es la lengua, sino que la sociedad acepte a todos tal cual son, para que se viva la vida como uno quiera, “si alguien conoce un cambio social producido como consecuencia de un cambio lingüístico, yo me replanteo todo. Pero no hay ejemplos de eso”, señaló.

SIGUE LEYENDO...

CDMX: Pareja denuncia agresión homofóbica en una taquería de la alcaldía Benito Juárez