CDMX: Pareja denuncia agresión homofóbica en una taquería de la alcaldía Benito Juárez

Andrés de Miguel y Fernando Cattori denunciaron en sus redes sociales que fueron víctimas de homofobia en un establecimiento de la alcaldía Benito Juárez.

Ambos compartieron lo sucedido con el fin de generar conciencia al respecto y visibilizar la violencia en contra de la comunidad LGBTTTIQ+.

Ellos compartieron que la madrugada del sábado 15 de enero fueron a la taquería “El Vilsito”, sitio al que acudieron acompañados de otros tres amigos.

Y mencionan que uno de los comensales no los dejaba de observar, “en un momento, Fernando me abrazó para preguntarme si en ese lugar estaba bien darnos un beso, el tipo que no paraba de verme se acercó violentamente gritando ‘¿Qué me estás viendo cabrón?’ Intenté decirle que yo sólo estaba cenando y que no quería problemas”, pero la persona lo golpeó en el rostro.

La reacción de dicho individuo ocurrió a pesar de que le mencionara que los dejara cenar en paz, y optaron por continuar comiendo, aunque Fernando recomienda que cuando una persona es violentada o “no se siente seguros, váyanse, hay otro tipo de lucha y resistencia”.

Tras lo ocurrido, ninguna de las personas que se encontraba en el lugar reaccionó ante la agresión, refiere Andrés. Añadió: “Nuestros amigos y algunos meseros intentaron contenerlo a lo que él y sus amigos respondieron con más golpes y violencia".

En el caso de Andrés resultó con una herida en la boca y Fernando con una lesión en le ceja, y sus amigos también resultaron con golpes en cara y cuerpo.

“Para mí es importante que mis amistades y conocidos sepan y reconozcan que la violencia que vivimos las personas LGBT es sistemática, una posible constante que habita en múltiples niveles (…) A mis amigos hombres y mis amigas que tiene hijos, sobrinos y hermanos, les pido que hable de esta violencia, de este miedo que les da la sola presencia de algo diferente”, escribió Andrés.

