Bélgica: Hombre empuja a las vías del metro a una mujer y se salva de milagro | VIDEO

En Bruselas, Bélgica, un hombre empuja, sin motivo alguno, a una mujer, de 55 años, en la estación del metro Rogier, quien cae de cabeza en las vías. Los hechos se registraron el viernes 14 de enero.

El video que fue captado por las cámaras de seguridad del metro de Bruselas, se puede observar cómo una persona es empujada segundos antes de que un convoy llegara a la estación, aunque el conductor del tren logró detenerse a tiempo y evitar un accidente. Explicó que tuvo que activar el freno de emergencia.

De acuerdo con el portal Sudinfo, indicó que la mujer fue trasladada al hospital. En tanto, el servicio del transporte tuvo que ser interrumpido por media hora y la policía comenzó una investigación sobre los hechos.

Las personas que estaban en la estación ayudaron a la mujer y le ayudaron a salir de las vías, informó la compañía de transporte público de Bruselas.

El joven que provocó el incidente logró huir. El diario Het Nieuwsblad describió que se trataba de una persona de 23 años y fue detenido en la siguiente estación donde ocurrió el incidente, De Brouckère.

"Gracias a la difusión de las imágenes del sospechoso dentro de las fuerzas policiales", indicó la fiscal Sarah Durant. El joven francés fue detenido por intento de homicidio y un juez ordenó que se le realizara una evaluación psiquiátrica para determinar si era responsable de sus actos.

The Brussels Times documentó que un familiar del hombre de 23 años indicó que “no entendía que le sucedió”, luego de que autoridades indicaran que la persona no tenía ningún vínculo con la víctima.

La misma publicación explica que en dicha nación, “un sospechoso puede ser encerrado en un pabellón psiquiátrico durante seis meses y potencialmente de forma indefinida”.

