Una niña de 4 años murió por un accidente en un castillo inflable: su último adiós conmueve al mundo

El pasado 4 de enero hubo un terrible accidente en la feria navideña de Mislata, una ciudad de Valencia, España. Un fuerte y repentino viento elevó por los aires un castillo inflable con nueve pequeños adentro, quienes resultaron lesionados. A una semana del trágico suceso, dos niñas han muerto a consecuencia de los fuertes golpes.

Cayetana, de ocho años, se encontraba con su hermano de 11 en el inflable cuando su mamá vio que una racha de viento comenzaba a levantar por momentos la atracción, por lo que decidió sujetarla ella misma ya que no estaba bien anclada. Finalmente, el aire levantó el castillo y su hija salió disparada, golpeándose fuerte en la cabeza.

La pequeña murió la víspera del Día de Reyes al no poder recuperarse de la lesión, mientras que su hermano ya se encuentra más estable. A raíz de su sensible fallecimiento, se abrió una investigación en contra de los organizadores de la feria y el ayuntamiento de Mislata decretó luto en honor de la pequeña.

La mamá de Cayetana, la primera víctima mortal, relató a medios españoles que el castillo inflable no tenía los seis anclajes obligatorios por la ley, sino que estaba atado a una farola. En ese sentido, se investiga al dueño de la atarcción ya que, a decir de testigos, "la feria no se veía muy segura", precisa Telecinco.

El accidente que estremeció a toda España

Durante el terrible accidente, otra niña de cuatro años llamada Vera también fue lanzada con fuerza y se golpeó en la cabeza, por lo que fue internada de emergencia en un hospital de Valencia. De acuerdo con Telecinco, otros siete menores tuvieron heridas menores y fueron tratados a otros nosocomios locales.

A pesar de todos los esfuerzos, Vera falleció el domingo 9 de enero, tras algunos días internada ya con muerte cerebral, convirtiéndose así en la segunda víctima de este terrible accidente. Su familia gestionó todos los trámites para poder donar los órganos de la menor y así poder salvarle la vida a otros pequeños que los necesiten.

Iván Pérez, padre de Vera, publicó en su cuenta personal de Twitter un desgarrador video de su niña -a manera de despedida- en el que aparece cantando un villancico navideño. Vera era sonriente e irradiaba felicidad, por lo que su familia espera que así sea recordada.

"Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA", reza el emotivo tuit.

Tras el fallecimiento de Vera, las autoridades locales informaron que la investigación sigue abierta y que en Mislata continuará el luto ahora por la partida de la niña de apenas cuatro años.

