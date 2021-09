A 20 años del ataque terrorista del 11S, reanudan en Guantánamo el juicio de cinco autores intelectuales

El juicio para el presunto autor intelectual de los ataques terroristas del 11 de septiembre Khalid Sheikh Mohammed y otros cuatro presuntos co-conspiradores se ha reanudad en la bahía de Guantánamo, a unos días del vigésimo aniversario del día más oscuro para Estados Unidos.

Las audiencias preliminares al juicio en el caso de Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el principal conspirador detrás de los ataques del 11 de septiembre, y otros cuatro detenidos en la bahía de Guantánamo se reanudarán el martes. La última audiencia presencial del caso se celebró en febrero de 2020.

Mohammed, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin 'Attash, Ramzi Bin al-Shibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi comparecieron ante el tribunal militar el martes acusados de conspirar y ejecutar los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 que le costaron la vida a más de 2 mil personas.

Los cinco sospechosos se enfrentan a la pena de muerte de resultar culpables de los cargos de capital de los cuales están acusados de "ataque a objetivos civiles, causar intencionalmente lesiones corporales graves y destrucción de bienes en violación del derecho humanitario".

Las audiencias preliminares se reanudarán tras una pausa de año y medio causada por la pandemia de Covid-19 y los cambios de personal.

Mohammed, a quien supuestamente se le ocurrió la idea de los ataques y lo llevó al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, entró fácilmente a la sala del tribunal en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba, el martes por la mañana luciendo una densa barba.

El momento es especialmente conmovedor, ya que el sábado se cumplen 20 años del día en que los terroristas de al-Qaeda secuestraron cuatro aviones y llevaron a cabo ataques coordinados en todo Estados Unidos.

Dos de los aviones fueron volados a las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, un tercero al Pentágono y un cuarto se estrelló en un campo en Shanksville, Pensilvania.

El aniversario se produce después de la caótica retirada de tropas de Afganistán por parte de Estados Unidos el mes pasado, que vio a los talibanes recuperar el control del país y a 13 tropas estadounidenses morir en un ataque suicida en Kabul.

El presidente Joe Biden también firmó una orden ejecutiva el viernes ordenando una revisión de los documentos clasificados relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre después de que los familiares y sobrevivientes de las víctimas le dijeran que se mantuviera alejado de los eventos del aniversario a menos que desclasificara documentos que potencialmente mostraran los vínculos del gobierno saudí con los secuestradores.

Las audiencias de esta semana serán las primeras ante el juez más reciente en ser asignado al caso, el coronel Matthew N. McCall, que es juez de la Fuerza Aérea. Cuatro jueces han presidido las audiencias del caso desde que los cinco detenidos fueron procesados en Guantánamo en 2012.

Por otra parte, el gobierno de Biden ha dicho que tiene previsto cerrar la prisión de Guantánamo, donde varios detenidos fueron torturados, para el final del mandato. Un hombre marroquí recluido en dicha prisión por casi 20 años, fue trasladado de la prisión a Marruecos en julio, lo que supone el primer traslado de un detenido bajo la administración.

"Combatientes enemigos"

Veinte años después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos sigue librando su "guerra contra el terrorismo"en un terreno montañoso en el sudeste de Cuba conocido como Bahía de Guantánamo.

Pocos meses después de los ataques, Estados Unidos detuvo a cientos de personas con presuntos vínculos con el perpretador de los atentados, Al Qaeda, y las trasladó a la base naval que controla en la isla caribeña.

Fueron etiquetados como "combatientes enemigos" y encerrados por tiempo indeterminado, hasta que, según dijo el vicepresidente Dick Cheney, "Termine la guerra contra el terrorismo", que oficialmente sigue en curso.

La mayoría de los 780 sospechosos que llegaron a esta encerrados en celdas como jaulas han sido liberados, a menudo después de pasar más de una década en la base sin haber sido acusados formalmente de algún delito.

Hoy permanecen en Guantánamo 39 detenidos. A algunos de ellos se les ha prometido una liberación; sin embargo, no ha llegado. Una docena son considerados por Washington como peligrosos dirigentes de Al Qaeda, incluido Jalid Sheij Mohammed, el supuesto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre.

Difícil proceso

El juicio se ha visto envuelto en una serie de problemas desde antes de que los cinco fueran procesados en Guantánamo en 2012 bajo la administración de Obama. El ejército de Estados Unidos acusó a Mohammed en 2008 , pero el expresidente Barack Obama detuvo el caso como parte de su esfuerzo por cerrar el centro de detención de Guantánamo.

El gobierno de Obama creó una comisión militar para que se encargara del caso e inicialmente quería que los cinco detenidos fueran juzgados en Estados Unidos. Después de que la administración se enfrentara a repercusiones políticas por esa decisión, el gobierno de Obama decidió seguir adelante con el juicio de los cinco detenidos en Guantánamo, procesándolos en 2012.

Desde 2012, el caso ha estado en una serie de audiencias preliminares y litigios, avanzando lentamente a través de cuestiones que deben resolverse antes de que pueda ir a juicio.

Asimismo, la defensa argumenta que los interrogatorios están contaminados por las torturas que se produjeron en lugares no revelados, conocidos como "lugares negros" o sitios clandestinos de detención, antes de que los detenidos fueran llevados a Guantánamo, y no cree que deba permitirse su presentación como prueba.

El gobierno de Bush trasladó a 14 detenidos, incluidos los cinco de este caso, que estaban retenidos por la Agencia Central de Inteligencia en lugares no revelados a la Bahía de Guantánamo en 2006. Asimismo, el presidente George W. Bush anunció el traslado en un discurso pronunciado en la Casa Blanca el 6 de septiembre de 2006, hace quince años.

En el discurso, Bush dijo: "Estados Unidos no tortura. Va en contra de nuestras leyes y de nuestros valores. No la he autorizado, y no la autorizaré".

Este discurso fue el primer reconocimiento público del programa de la CIA, en el que se torturaba brutalmente a los detenidos. El programa fue aprobado por la administración de Bush tras los atentados del 11S, cuando los funcionarios de la lucha antiterrorista trataban de obtener información sobre posibles ataques futuros. La administración de Bush mantuvo que el método no era tortura.

