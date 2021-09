Negocio niega servicio un hombre y su hija porque ¡llevaban puesto un cubrebocas!

Por lo regular, la gente que se niega a usar cubrebocas se vuelve viral e incluso cuando arman algún alboroto se vuelven noticias, pero en esta ocasión pasó algo insólito. Y es que un hombre y su hija no fueron atendidos en una tienda de California, Estados Unidos, porque se negaron a quitarse el cubrebocas al ingresar al establecimiento.

El sujeto y su pequeña se quedaron anonadados cuando el encargado del lugar les dijo que en su negocio nadie debe ponerse la mascarilla pese a que la pandemia de Covid-19 persiste. De acuerdo con Fox40, este curioso caso tuvo lugar en la localidad de Elk Grove. Richard Hart y su hija de ocho años llegaron el pasado 22 de septiembre a una tienda de monedas antiguas (y otras antigüedades), pero desde la entrada notaron algo extraño: un letrero que decía “No se permiten cubrebocas”.

El hombre ingresó junto a su pequeña para dialogar con el encargado del negocio, pues no concebía tal política en un establecimiento con espacio cerrado, pero sólo recibió un mal trato y pasó por un momento amargo.

En EU mucha gente se niega a protegerse. Foto: Especial.

¿El dueño, un negacionista del Covid-19?

Cuando el padre y la menor le preguntaron al encargado si podían quedarse con el cubrebocas puesto por seguridad, la respuesta del tipo fue: “No, aquí no hay cubrebocas. O los dos se lo quitan, o se van de mi tienda”. Richard le respondió que le estaba pidiendo a una pequeña de ocho años que se pusiera en riesgo, pero el encargado de la tienda no cedió.

“Estaba muy molesto porque una cosa es entrar en un negocio que dice que los cubrebocas son opcionales. Otra, entrar en un lugar y que te digan que debes quitártelo“, declaró Hart. "¿Qué pasa si pierde a un cliente no porque no le guste lo que está haciendo, sino porque no sobreviven?", agregó.

El hombre dijo también que llevaba muchos años siendo cliente de la tienda de antigüedades, por lo que le pareció muy extraño el mal trato que recibió, pero prefirió poner como prioridad su salud y la de su pequeña y no entró al sitio.

msb