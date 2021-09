Joven muere al caer desde 20 de altura por tomarse una selfie en un balcón

Un accidente dramático consternó a la comunidad de Alicante, pues la joven de 26 años que fue rescatada y reanimada el martes tras sufrir una caída accidental desde 20 metros por el balcón del Mediterráneo del Castell de Benidorm falleció luego de estar varios días hospitalizada en la Unidad de Reanimación del Hospital General de Alicante.

El incidente pasó a las 18:10 horas (tiempo local), cuando se solicitó la intervención del CICU para asistir a una joven con un paro cardiorrespiratorio, provocado por la caída. Según los reportes, la mujer habría perdido el equilibrio cuando se realizaba una fotografía junto a una amiga en el mirador.

Las autoridades recomiendan no arriesgar la vida por una selfie. Foto: Especial.

Muertes por tomarse selfies, más comunes de lo que se piensa

Entre octubre de 2011 y noviembre de 2017, al menos 259 personas murieron sacándose selfies en diferentes lugares del mundo, cifra que quintuplica los 50 fallecidos por ataques de tiburón en el mismo período. Según consignó una publicación del Journal of Family Medecine and Primary Care, la tendencia va en aumento, pero desafortunadamente en los últimos años no se han contabilizado las muertes mundiales por este rubro.

Además, España es el cuarto país del mundo con más muertes por selfies, según la guía selfie de eStudio 34, una agencia de marketing digital experta en el sector. Ese dato lo consiguió luego de analizar cifras de entre 2014 y 2018, periodo en el que perdieron la vida 50 personas, lo que sitúa al país en las cifras más negras sólo superadas por los fallecidos en Estados Unidos, India y Rusia; 29% de las muertes en estas situaciones son por intento de hacerse fotos en lugares peligrosos como cascadas, acantilados, ríos y rocas situadas a gran altura.

Constantemente pasa

Otra muerte similar ocurrió en la ciudad de Medellín, Colombia, donde una menor de 15 años. La adolescente, que intentaba tomarse una fotografía encima de un muro de contención, resbaló y fue arrollada por un bus que pasaba por ese sitio en el nororiente de esa localidad.

msb