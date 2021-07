BTS: La razón por la que Jin ya NO comparte selfies con sus fans

Jin de BTS es apodado el Worldwide Handsome, ya que se considera a sí mismo como el más guapo del mundo. Su personalidad única ha enamorado a ARMY, ya que es un chico muy seguro de sí mismo y siempre les hace bromas. Pero reveló que no puede compartir fotos con sus fans.

Aunque los cantantes coreanos no tienen cuentas personales de Instagram o Twitter, utilizan las redes sociales del grupo para compartir fotos, videos o mensajes de vez en cuando.



También utilizan Weverse como plataforma para comunicarse con sus fans de manera más personal, ya que actualizan su día a día; sin embargo, Jin compartió un mensaje muy importante para aquellas que extrañan verlo aunque sea a través de la pantalla.

¿Por que Jin de BTS no puede publicar fotos?

Las que son afortunadas, han recibido alguna respuesta por parte de BTS en Weverse, donde suelen contestar mensajes de las fans. Recientemente, ARMY le pidió a Jin que publicara una selfie de su sonrisa.



Sin embargo, Jin se rehusó y dijo que no podía hacerlo. ¿La razón? El integrante de la banda dijo que quería compartir una foto suya, pero está preocupado de estropear algún adelanto de las actividades de BTS, ya que no sabe cuándo saldrán al aire.

Al parecer, tiene la regla de no revelar el vestuario antes del estreno, desde hace tiempo que ya no se toma fotografías y prefiere ser cuidadoso y no arruinarles la sorpresa.

Algunas ARMY se entristecieron con la noticia, ya que no podrán tener fotos nuevas de Jin. Sin embargo, otros integrantes han podido publicar fotos una vez que los nuevos videos de BTS se estrenaron. La última foto que compartió fue una imagen para mostrar la lesión que se provocó en la frente luego de golpearse en una ventana.



El idol le mostró a ARMY que se hizo un pequeño chillón en la frente, aunque no fue grave, algunas se preguntaron cómo fue que se provocó el accidente. También hay otras fotos que tampoco quiere mostrar y son las más vergonzosas para Jin.