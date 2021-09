Milagro: Mujer murió durante 45 minutos pero revivió cuando nació su nieta en el mismo hospital

Kathy Patten estaba ilusionada porque seria abuela pronto. Su hija Stacy la llamó cuando comenzó la labor de parto y su madre corrió de inmediato al Greater Baltimore Medical Center para acompañarla en tan importante momento, sin embargo, la vida le tenía una gran prueba a ambas mujeres.

Justo cuando la mamá de Stacy llegó al hospital, ubicado en Maryland, Estados Unidos, comenzó a sentirse mal y sufrió un repentino paro cardiaco mientras estaba en la sala de espera. Afortundamente estaba en el lugar indicado, pues la trasladaron de inmediato a urgencias y la atendieron.

Sin embargo, los intentos de los médicos y enfermeras fueron en vano y no pudieron reanimarla: determinaron que estaba cl��nicamente muerta, pues no tenía pulso ni presión arterial, además de que su cerebro ya no recibía oxígeno.

Al mismo tiempo, en la sala de partos su hija Stacy libraba un parto que se complicó, por lo que tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia. Evidentemente, la joven no sabía que su mamá acaba de morir a unas cuantas salas de donde ella daría a luz.

La mujer murió...y revivió cuando nació su nieta

Kathy estuvo muerta durante 45 minutos, en los cuales los médicos a pesar de haberla declarado sin vida, nunca dejaron de practicar las maniobras para resucitarla, ellos creían que la mujer se resitía a darse por vencida y por ello hicieron de todo para no dejarla ir. Luego ocurrió algo inexplicable: De la nada revivió y al examinarla, descubrieron que no había sufrido algún daño pese a la falta de oxígeno y pulso.

Al mismo tiempo, la cesárea de su hija fue lograda con éxito y dio a luz a su pequeña Alora.

Los médicos no podían explicarse cómo es que Kathy había resucitado sin presentar daños, por lo concluyeron que simplemente se había tratado de un 'milagro'. Sin embargo, es importante mencionar que el Greater Baltimore Medical Center de Maryland es el único hospital que cuenta con un innovador sistema de Reanimación CardioPulmonar (RCP), que fue lo que le salvó la vida a la mujer.

No obstante, reconocieron que Kathy nunca se dio por vencida y ellos tampoco, por lo que agradeció al equipo médico por tratarla como una persona y no como una simple paciente: "Me siento honrada de estar aquí rodeada de tantas personas maravillosas", dijo.

"Nadie iba a detenerse. Nadie iba a ceder en nada de lo que estaban haciendo. Queríamos que sobrevivieras más que cualquier otra cosa en el mundo", le respondió el doctor David Vitberg, director de la Unidad de Cuidados Intensivos, relata el medio estadounidense WBALTV.

Cuando Stacy se recuperó de la cesárea y supo lo que había pasado con su mamá, reconoció que el destino había querido que ella conociera a su pequeña Alora. Los hechos ocurrieron en julio de este año, pero el caso fue a dado a conocer esta semana por la misma Kathy, quien volvió al hospital para dar las gracias por rescatarla de una experiencia cercana a la muerte.

