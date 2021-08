¡Que siempre sí! Confirman que Asteroide Psyche vale más que toda la economía global

Hace un par de meses un estudio sostuvo que el asteroide Psyche no valía nada en cuestiones monetarias, pero ahora, un examen detenido de las emisiones de longitud de onda milimétrica ha permitido elaborar un primer mapa de temperatura del cuerpo celeste, con el cual se confirmó que vale más que toda la economía global; estos resultados fueron publicados en The Planetary Science Journal.

Psyche gira alrededor del Sol en el cinturón de asteroides y tiene un diámetro de más de 200 kilómetros, lo que lo convierte en el más grande de los asteroides de tipo M, que se cree que son ricos en metales, por lo que, podría tratarse de fragmentos de los núcleos de protoplanetas, los cuales sufrieron un proceso de desintegración cuando el Sistema Solar se formó.

Aunque ir a minarlo aún es imposible. Foto: Especial.

¿Qué es lo que revela el informe sobre Psyche?

Katherine de Kleer, profesora adjunta del Planetario de Ciencia y Astronomía del Instituto de Tecnología de California y coautora del estudio, expuso que la inercia térmica del Psyche es alta en comparación con la de un asteroide típico, lo que indica que posee una superficie inusualmente densa o conductora.

Al menos el 30 % de la superficie del Psyche se compone de metal. Además, "sabemos desde hace muchos años que los objetos de esta clase no son, de hecho, de metal sólido, pero lo que son y cómo se formaron sigue siendo un enigma", aseguró Katherine de Kleer. Se calcula que todos los metales que componen el Psyche supera el valor de la economía global; tan sólo el hierro valdría unos 10 mil cuatrillones de dólares en la Tierra.

Ahora el equipo investigador busca aplicar a otros objetos grandes del cinturón de asteroides las técnicas descritas en su artículo, que proporcionan una nueva perspectiva sobre las composiciones de la superficie de estos cuerpos celestes.

msb