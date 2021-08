Detienen a tres trabajadores de Disney World, ¡por ser presuntos pedófilos!

Lo que se supone que es un parque temático lleno de atracciones para los más pequeños está envuelto en una polémica muy grande. Y es que tres empleados de Disney World figuran entre las 17 personas detenidas durante un operativo encubierto contra depredadores infantiles, de acuerdo con el diario The New York Post.

Las autoridades informaron que realizaron un operativo entre el 27 de julio y el 1 de agosto, en el cual los agentes incursionaron en redes sociales y aplicaciones de citas para hacerse pasar por niños de 13 y 14 años. Al concertar citas lograron ubicar y detener a 17 individuos que ahora enfrentan 49 cargos por delitos graves. Sólo uno de los implicados no era residente de la parte central de Florida. A su pesar, en lugar de reunirse con niños pequeños, fueron recibidos por agentes del orden que se hacían pasar por niños encubiertos en línea", dijeron en rueda de prensa las autoridades.

¿Qué es lo que ha dicho Disney al respecto?

Las autoridades detallaron que entre los capturados está un guardia de seguridad de 26 años que trabaja en Disney World, uno de los parques temáticos más famosos del mundo; él fue aprehendido después de que supuestamente enviara un video explícito suyo a una niña de 13 años. También a un guía de Disney World, de 34 años, que ofreció a una 'niña' participar en actos sexuales con él y su novia de 29 años, también empleada en ese parque e igualmente arrestada.

The New York Times aseguró que trató de contactar a los representantes de Disney World, pero no obtuvieron respuesta. La firma tampoco ha emitido ninguna declaración ni comunicado oficial al respecto, pero se espera que durante las próximas horas o días haga algún posicionamiento.

