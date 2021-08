¿Por qué Estados Unidos debe abandonar Afganistán antes del 31 de agosto?

El conflicto que generó tensión entre Estados Unidos y Afganistán inició en 2001. El gobierno de George Bush invadió el país con el objetivo de encontrar a los culpables de los atentados contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de ese año.



Durante todos estos años, Estados Unidos permaneció en el país con el fin de controlar los ataques de los talibanes, quienes fueron expulsados del poder. Sin embargo, el ejército preparado por los estadounidenses no fue capaz de hacerle frente a la oposición.

Donald Trump fue el primero en llegar a un acuerdo con el régimen talibán. Con el propósito de poner fin a la guerra, el expresidente se reunió con sus representantes en Doha, Qatar para firmar lo que sería un acuerdo de paz en julio de 2020.

El acuerdo era retirar a las tropas americanas y darle fin a los enfrentamientos armados, con la promesa de que los talibanes terminarían con sus ataques violentos. En meses anteriores, las tropas americanas se fueron retirando del país y en mayo de este año la evacuación debió terminar; sin embargo no fue así.

Fue este 15 de agosto, luego de 20 años, que los talibanes lograron hacerse con el poder nuevamente tras la toma de varias ciudades claves de Afganistán. Estados Unidos y ciudadanos afganos buscan ser evacuados ante el peligro que representa el grupo autoritario

El país vecino inició una operación que continuaría con la retirada de sus tropas que comenzó el año pasado, pero ahora bajo una gran presión, ya que el caos se desató en Kabul por la desesperación de huir del país.

La postura de Joe Bien es inamovible, el mandatario cumplirá con las demandas de los talibanes, quienes impusieron el 31 de agosto como nueva fecha límite para retirar a sus soldados y ciudadanos americanos, además de otros países extranjeros.

El presidente desplegó a un grupo de 6 mil soldados con el fin de crear un perímetro de seguridad alrededor del aeropuerto para que sus aliados afganos y connacionales puedan abordar los aviones que saldrán de Afganistán. De acuerdo con un informe de la Casa Blanca, hasta la fecha se han evacuado 37 mil personas, entre aliados y ciudadanos. Aerolíneas comerciales enviaron 18 aviones para ayudar en esta operación prioritaria, ya que los talibanes han sido firmes en sus demandas.

Estados Unidos bajo amenaza del régimen talibán

El pasado martes, se llevó a cabo una reunión virtual de la G-7 para discutir una posible negociación con el régimen autoritario. Sin embargo, Joe Bien fue firme y no extenderá el plazo del 31 de agosto para que Estados Unidos y otros países abandonen territorio afgano.

La decisión del mandatario responde a las demandas de los talibanes. El vocero Suhail Shaheen dijo que de no cumplir con la fecha de evacuación se tomará como una extensión de la ocupación extranjera, se cruzará una línea roja y advirtió que habrá consecuencias.



La postura de Joe Bien ante el conflicto afgano es clara. En una de sus conferencias aseguró que no habrá nuevas generaciones de soldados que luchen una guerra que no les corresponde.



Sin embargo, la operación de evacuación conlleva un gran riesgo, ya que Estados Unidos teme ataques por parte de los talibanes en las inmediaciones del aeropuerto. Además, hay posibilidad de que no todos los ciudadanos, aliados y soldados puedan salir de Afganistán antes de la fecha pactada.



Países como Francia, Reino Unido y España también deben retirar a sus ciudadanos del país: sin embargo, la retirada de Estados Unidos representa un peligro para esta operación. La G-7 discutió la posibilidad de una negociación con Estados Unidos y los talibanes para extender la fecha límite.



La unión americana es vital para la seguridad de todos, ya que sus aviones de combate y despliegue de soldados ha permitido que afganos y extranjeros sean evacuados sin peligro. Alemania es la única nación que aparentemente finalizó con sus evacuaciones y este jueves despegó su último avión militar.

Te puede interesar: Las impactantes imágenes de la explosión en el aeropuerto de Kabul que dejó estadounidenses muertos

Se registran dos ataques de bomba en Aeropuerto de Kabul

A días de la fecha fijada por el régimen talibán, el primer ataque de bomba llegó. Cerca del aeropuerto de Kabul se registraron dos explosiones que dejaron un saldo de 12 muertos y 60 heridos, entre ellos soldados americanos.

Los talibanes han sido firmes en que no permitirán que ciudadanos afganos abandonen el país. La primera explosión se localizó en el hotel Baron, la segunda de ellas se registró afuera del aeropuerto donde cientos de afganos intentaban ingresar para poder huir.

Según cifras de la Casa Blanca, aún quedan mil 500 ciudadanos por salir del país. Algunos consideran que la invasión de Estados Unidos durante las últimas dos décadas con el fin de erradicar el terrorismo fue todo un fracaso.