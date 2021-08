Conflicto en Afganistán: Consecuencias por la falla de comunicación en el territorio

Durante estos últimos días, parte de la población de Afganistán ha comenzado a huir del país debido al reciente crecimiento en el control del Talibán. Lo que comenzó como un movimiento para crear un estado islámico en las décadas de los ochentas y noventas, hoy se vuelve cada vez más una realidad.

De acuerdo con la BBC, para el 16 de agosto, el Talibán controla ya 391 de 398 distritos en el país. La presencia de los gobiernos del estado afgano han sido tomados por el Talibán en todo el país, dándole más legitimidad al mismo. La situación de Afganistán nos debe hacer preguntarnos acerca de la importancia de cómo un gobierno puede perder legitimidad y control a través de la falta de integración de los ciudadanos de un país.

Afganistán, es geográficamente, un territorio que ha puesto muchas barreras y separación para la población. Con diversas montañas y valles, la población en el territorio ha crecido a través del tiempo sin tener una comunicación entre las diferentes comunidades. Los gobiernos han sido en su mayoría, locales y sin una vinculación entre ellos. Del mismo modo, la población en las regiones de medio oriente, nos siempre se identifica primero a través de un nacionalismo, más bien lo hacen con base en diferencias étnicas, culturales y religiosas. Esto hace que los afganos no respeten o consideren a su gobierno como legítimo, quitándole a este mismo poder y control.

La Línea de Durand fue puesta en el mapa durante el régimen del Imperio Británico en las indias en el siglo XIX. Afganistán fue reconocido por la potencia Británica como un estado independiente, sin embargo pintó el mapa del país de manera arbitraria. Este suceso lo hemos visto en muchos otros casos; en los que alguna potencia decide arbitrariamente, designar un territorio sin tomar en cuenta las diferencias étnicas o culturales de la población. Un país siempre debe tener no solo un territorio, sino la voluntad de unirse a través de un fin en común y una voluntad propia. En este caso, la población de Afganistán siempre mantuvo una distancia gracias a estos hechos.

Otro factor que contribuye a la falta de comunicación es la inexistente infraestructura para conectar a la población. Durante la intervención estadounidense en el país, se intentó resolver este problema creando un sistema de carreteras conocido como el Ring Road. Esta carretera conectaría a todas las ciudades importantes del país, fortaleciendo la comunicación entre la población, y dándole control y legitimidad al estado. Sin embargo, el apoyo por parte de NATO se redujo, dándole la oportunidad al Talibán de tomar más territorio y haciendo cada vez más difícil la construcción de esta infraestructura.

La legitimidad de un gobierno no solo depende de su reconocimiento internacional o de la población. Es necesario que una entidad estatal, mantenga un control sobre su territorio designado y los ciudadanos. Por las razones explicadas previamente, nos podemos acercar a la razón por la cual el gobierno afgano perdió este conflicto. Su falta de control sobre su territorio le dio la oportunidad a otro grupo de tomar ese control. Es decir, existía un vacío de poder dentro del territorio, y el mejor postor para tomarlo fue el Talibán. La comunicación y la integración de la población, es lo que alimenta a la legitimidad del estado. Si esto no existe, naturalmente habrá quienes quieran tomar el poder de manera arbitraria. El control físico del territorio y no el ideológico es lo que ha alimentado de poder al Talibán.