Clona a su gato muerto, porque lo extrañaba mucho; esta es la increíble historia

Las mascotas son más que animales, para muchas personas son incluso parte de la familia. Es el caso de Huang Yu, un hombre de China que amaba mucho a su ‘michi’ llamado ‘Garlic’. Su tristeza era tal que no quiso quedarse con el recuerdo de los viejos tiempos y recordó que alguna vez había leído sobre la clonación de mascotas. Tenía que intentarlo.

“'Garlic’ no dejó descendencia así que solo podía clonarlo”, comentó Huang en una entrevista que tuvo con The New York Times. Cuando llegó a Sinogene, la empresa comercial dedicada a la clonación de mascotas en Pekín, tuvo que desembolsar un total de 35 mil dólares. Luego de siete meses de espera, se llevó una sorpresa.

Él era el 'Garlic' original. Foto: Especial.

China avanza en el desarrollo de tecnologías genéticas

Sinogene creó al primer gato clonado del país, una señal más de que la nación se está convirtiendo en una potencia en genética y clonación. Chen Benchi, jefe del equipo de experimentos médicos de Sinogene, explicó que el minino estará un mes bajo observación antes de irse a su hogar.

Él es el clon de 'Garlic'. Foto: Especial.

Aunque parece que la tecnología podría aplicarse para muchos tratamientos médicos, los analistas consideran que en realidad esta tecnología podría convertir a China en el país que hace negocio con la clonación de mascotas. Se espera que el tamaño del mercado nacional de las mascotas en China alcance los 28.200 millones de dólares este año, un aumento de aproximadamente una quinta parte respecto de 2018 de acuerdo con las cifras que el diario estadounidense recogió de Gouminwang, una consultoría de mascotas en Pekín.

Parece que es una tecnología reciente, pero los experimentos de clonación en China se remontan hasta el año 2000, cuando lograron duplicar una cabra, pero también lo han hecho con primates y recientemente un científico (que terminó en la cárcel) afirmó haber creado a los primeros bebés genéticamente modificados. Y es que la clonación de mascotas casi no está regulada y es bastante controvertida en los lugares donde se practica, pero en China las legislaciones sobre el tema aún son muy laxas.

msb