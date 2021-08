Razones por las que los gatos son las mejores mascotas; querrás tener uno

El feng shui es, probablemente, una de las filosofías más conocidas alrededor del mundo. De origen chino, este conjunto de creencias se basa en la ocupación consciente y armónica del espacio. A través de la organización y acomodo de cada elemento en nuestro hogar, el objetivo principal del feng shui es lograr una influencia positiva sobre las personas que habitan este lugar, por lo que se ha considerado una especie de terapia.

Aunque comúnmente esta filosofía se enfoca en aspectos como la decoración, la distribución de espacios y la orientación de ciertos elementos, como los espejos, el feng shui no se reduce únicamente a esto, sino que también contempla a los animales de compañía o las mascotas. Respecto a este punto, se considera que los gatos domésticos son la mejor opción para habitar nuestro espacio, pues son portadores de buena fortuna.

Se considera que los gatos son portadores de buena fortuna. Foto: Pixabay

¿Por qué los gatos son excelentes mascotas?

De acuerdo con el feng shui, los gatos son grandes acompañantes para el buen flujo del chi, una fuerza vital que rige todo el universo y lo que hay en él. Gracias a esta capacidad, tener un gato en casa es positivo. Además de que los animales son dinamizadores de esta energía que habita en el universo, se cree que los gatos pueden ayudar al bienestar general del hogar y al de las personas que habitan en el mismo lugar que ellos.

Sin embargo, no solo se trata de adoptar un gato, sino de asegurarnos de que tenga una vida digna, que sea feliz y que viva cómodamente. De no tener una energía positiva, los efectos de la presencia del gato podrían no resultar de la manera en la que esperamos, por lo que se recomienda brindarle una buena alimentación en todo momento, higiene y salud. El hogar también deberá contar con espacios en los que el felino se sienta cómodo y pueda relajarse u ocultarse, pues estos serán los puntos en donde se concentren las energías positivas.

Los gatos deben tener una buena alimentación, higiene y salud. Foto: Pixabay

Beneficios de tener un gato

Más allá del feng shui se ha demostrado que el contacto físico con los gatos reduce el estrés y aumenta la sensación de calma. Además, un estudio comprobó que también incrementan los niveles de oxitocina, la hormona relacionada con el establecimiento de relaciones sociales, algo que beneficia de manera considerable a personas autistas durante sus primeros años. Por si fuera poco, el ronroneo que emiten produce una vibración sonora que estimula la curación de tejidos, reduce el dolor y ayuda a incrementar la densidad ósea.