NASA se suma a celebración de Ringo Starr con increíble postal de #PaceandLove

Hoy, Ringo Starr, el ex Beatle considerado simpático, bonachón y sencillo, cumplió 81 años para lo cual él lanzó una campaña llamada #PeaceandLove, para difundir su mensaje de que no hay necesidad de pelear o estar divididos. Y como una mega sorpresa, la NASA se unió para desearle feliz cumpleaños a Ringo y amplificar sus ideas.

Por medio de Twitter, la agencia espacial estadounidense se unió a la petición del baterista y escribió: “¡Hoy en la historia, nació un Starr! Deseando @RingoStarrMusic #PeaceAndLove y una feliz órbita 81 alrededor del Sol”, para luego adjuntar una increíble imagen del espacio exterior.

¿Por qué es tan importante Ringo Starr?

Starr es uno de los músicos más queridos de la historia y para celebrar su cumpleaños el exbeatle pidió a sus fans unirse en una campaña en redes sociales, en la que han participado artistas como Paul McCartney, su antiguo compañero en The Beatles, banda que rompió toda clase de récords de ventas y revolucionó la música.

Su talento y carisma son innegables. Foto: Especial.

Richard Starkey, el cual es su verdadero nombre, nació el 7 de julio de 1940 en Liverpool. En la actualidad se le recuerda por ser parte del cuarteto de Liverpool, pero estuvo cerca de alejarse de la gloria para siempre, pues en agosto de 1962 estuvo a punto de rechazar a los Beatles como su agrupación. Ese año le ofrecieron ser parte de una banda local llamada The Dominoes. Al final se decidió por The Beatles sólo porque ofrecieron 5 libras más de salario.

Debido a su “grandeza”, las dos películas filmadas por Los Beatles, en 1963 y 1965, dirigidas por Richard Lester, giraron en torno a Ringo y, en la primera de ellas, se ganó los aplausos de la crítica que habló de “una interpretación chaplinesca”. En la actualidad Ringo Starr es una leyenda viviente.

msb