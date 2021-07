¿Cómo ha afectado la pandemia por Covid-19 el mercado de futuros en Chicago?

Sin ninguna duda el 2020 vino a cambiar la forma de vida a la que estábamos acostumbrados, no nada más en lo emocional, sino radicalmente en el ámbito laboral. El mexicano Antonio Ochoa es un especialista en el mundo de los mercados de futuros, los cuales consisten en la realización de contratos de compra o venta de ciertas materias en una fecha futura, pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Ochoa lleva viviendo en Estados Unidos más de 15 años, en donde se ha manejado en el mercado de futuros de manera exitosa.

La llegada del Covid-19 cambió de manera radical la manera en que los mercados se manejan, en palabras de Antonio: "Cambiamos todos los trabajos a una computadora, los trabajos pueden ser híbridos, como sabemos hay países como Estados Unidos que van muy adelantados en el tema de la vacunación, pero sin embargo hay otros países que están en un proceso más lento".

El trabajo de Antonio se especializa en conectar cadenas de suministros, conectar necesidades. Su tarea es plasmar los precios de los "commodities" en un futuro, digamos que puede prever lo que puede valer el maíz, trigo y demás de aquí a un año o dos años, pensando en las condiciones del clima las cuales son fundamentales: "Realmente es una adivinanza, leyendo el clima y condiciones de oferta y demanda” dice.

El mercado de futuros se basa en no especular tanto, poniendo el ejemplo que nos puso Antonio, supongamos que la compañía Acme es la encargada de hacer los pastelitos Patito. Estos tienen que buscar un lugar donde se puedan cultivar todos los elementos para la realización del producto, en el caso de que exista una sequía o plagas en los cultivos y esto genere problemas, el precio del trigo y la harina se levantarían. Siendo Acme no puede estar subiendo el precio de los pastelitos Patito cada día. La solución es buscar un lugar donde se pueda comprar a diferido, en el piso de remate se puede llegar a comprar y vender cosas en diferido. La solución es tener acordado durante un par de años el precio de los productos, de esta manera para garantizar que finalmente el precio del producto no se altere cada día si es que llega a ocurrir una alteración en los cultivos: "Esto se conoce como un seguro de precios diferido"

Hoy en día las ventajas que tiene todo este mercado a futuros es la accesibilidad, la comunicación y rapidez que existen gracias las plataformas digitales. En los años pasados, un productor iba y cosechaba un producto, se lo llevaba en carretas hasta la ciudad de Chicago y ahí podrían encontrarse con compradores, pero las distancias entre los cultivos y la ciudad eran muchas: "En esos años, no había una idea de lo que pudiera llegar a pasar, los compradores vivían a la expectativa de cuantas carretas podían llegar al día y eso te daba mucha volatilidad; hoy el mundo está más conectado, las necesidades son mayores porque somos mucho más en el mundo, tenemos que alimentarnos más, se necesitaba obligar al campo a que nos de más producto y más oferta".

"Lo que se viene a futuro es incierto, el desconocimiento da mucha volatilidad, siempre están las dos versiones en donde las cosas pueden ser muy siniestras y por el otro lado muy prósperas, en medio de esto no tenemos una bola de cristal para poder saber, a partir de los conocimientos del día de hoy podemos planear las cosas. Se viene mucha volatilidad, porque no todo el mundo se está reactivando a la misma velocidad a raíz de la pandemia". Los precios subirán de acuerdo a las declaraciones de Antonio, serán tiempos complicados, pero, así como se hizo el cambio con la pandemia para poder adaptarse a la nueva normalidad, los mercados pueden cambiar, adaptarse y estar listo para el cambio.

mgm