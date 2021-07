Tiroteo en Washington DC en la calle 14 NW cerca del restaurante Le Diplomate: VIDEOS

Recientemente se reportó a través de redes sociales un tiroteo en Washington DC, en Estados Unidos, específicamente en la calle 14 NW cerca del restaurante Le Diplomate; el hecho sucedió este jueves 22 de julio por la tarde.

"Just hear what sounded like gun shots on 14th street in NW DC. People fleeing the popular Le Diplomate restaurant which seemed a few blocks away", se lee en el tuit del presentador de CNN, Jim Acosta.